Pemex reduce su deuda a 77.6 mil mdd en 2026, su nivel más bajo desde 2014.

Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo el saldo de su deuda financiera a 77.6 mil millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2026, alcanzando su nivel más bajo desde 2014 como resultado de una estrategia integral coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener).

De acuerdo con una tarjeta informativa, entre 2012 y 2018 el saldo de la deuda financiera de Pemex registró un incremento del 74.9 por ciento, al pasar de 60.5 mil mdd a 105.8 mil mdd. No obstante, a partir de 2019 se logró contener esa tendencia alcista y, desde 2021, inició una trayectoria descendente sostenida.

Al cierre de septiembre de 2026, el monto total de 77.6 mil mdd representó una disminución de 20.5 por ciento en comparación con el cierre de 2024 —cuando se ubicó en 97.6 mil mdd—, de 8.9 por ciento respecto al cierre de 2025 y de 31.5 por ciento frente al cierre de 2020.

En materia de liquidez, la deuda de corto plazo disminuyó 43.5 por ciento en relación con septiembre de 2025. Con ello, su participación dentro de la deuda financiera total bajó de 24.0 por ciento a 14.2 por ciento al concluir el 3T de 2026, reduciendo la concentración de obligaciones con vencimiento inmediato.

Respecto a la composición de los pasivos al cierre de septiembre de 2026, la deuda financiera se integró por 21.7 mil mdd en créditos bancarios —equivalentes al 28.0 por ciento del total— y 55.9 mil mdd en créditos bursátiles, que representan el 72.0 por ciento restante.

🔖 Tarjeta Informativa | #Pemex reduce su deuda y fortalece su posición financiera.



🔗 https://t.co/qwhaXXaz5V pic.twitter.com/IN3GpyLh1n — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 18, 2026

En la comparación anual frente al tercer trimestre de 2025, los créditos bancarios se redujeron 14.5 por ciento al pasar de 25.4 mil mdd a 21.7 mil mdd, mientras que los créditos bursátiles descendieron 24.3 por ciento al bajar de 73.8 mil mdd a 55.9 mil mdd. Adicionalmente, otros pasivos por 1.1 mil mdd vigentes en el 3T de 2025 quedaron totalmente extinguidos al cierre del mismo periodo de 2026.

Por otra parte, el saldo de adeudos con proveedores —incluyendo las empresas filiales de Pemex— disminuyó en 103 mil millones de pesos respecto al mismo periodo de 2025. Para atender estos compromisos durante el último trimestre de 2026, además de los pagos con recursos propios, se implementan mecanismos de apoyo financiero y liquidez en coordinación con Hacienda y Energía, en línea con los esquemas aplicados al cierre de 2025.

Con estos resultados, Pemex mejora su perfil de vencimientos, disminuye las presiones de refinanciamiento y fortalece su capacidad de administración financiera.

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JVR