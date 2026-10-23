Pemex descarta bajas masivas y la reducción de los tabuladores salariales

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que son falsas las versiones sobre bajas masivas de personal y la reducción de los tabuladores salariales.

“Como parte de su fortalecimiento institucional, Pemex lleva a cabo procesos continuos de evaluación del desempeño y reestructuración organizacional, orientados a eliminar duplicidades en las funciones y puestos, niveles jerárquicos innecesarios, así como optimizar su estructura y fortalecer su eficiencia operativa, sin poner en riesgo las capacidades técnicas y operativas de la Empresa Pública del Estado”, informo Petróleos Mexicanos en un comunicado.

En 2026 estas acciones representan una reducción de la plantilla de 0.21 por ciento, las cuales se realizan en apego a los derechos laborales, con el pago de las indemnizaciones y prestaciones correspondientes.

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Petróleos Mexicanos refrendó su compromiso con las y los trabajadores, reconociendo su papel fundamental en el presente y futuro de la empresa.

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FGR