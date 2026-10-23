Modalidad 40 dio pie a un mercado de abusos, señalan

La discusión en torno a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comienza a moverse al terreno de señalar los abusos sistemáticos de las lagunas legales de dicho esquema; ya que el instituto permitía a los trabajadores elevar discrecionalmente su salario de cotización para obtener una pensión que se alejaba de su historial salarial bajo, lo que lograban a través de financieras que podrían otorgar esos recursos,señalaron especialistas.

“Creo que son abusos en esta modalidad, porque la ley permitía registrarte, pagar tus semanas, pero también modificar el salario y en función al salario que determinabas, ahí es donde está el abuso, era la aportación que tenías que pagarle al Seguro Social”, dijo Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, estrategias para tu retiro.

Pensión perfecta es una de las principales financieras para este modelo ı Foto: Especial

En entrevista con Al Mediodía con Solórzano, el experto explicó que un ejemplo claro de esto era ver a personas que en su último empleo formal tuvieron un salario que se ubicó en 20 mil pesos, pero al momento de registrarse en la Modalidad 40 con el tope máximo permitido de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o alrededor de 80 mil pesos, su pensión se encontraba “muy alejada de la realidad del último salario con una cotización formal”.

El Dato: Con la regla anterior cinco años de Modalidad 40 en el tope salarial compraban una pensión que valía 8.4 veces lo pagado en cuotas, dijo un análisis de Banamex.

De acuerdo con el área de Estudios Económicos Banamex, la Modalidad 40 “amplió su cobertura, mientras el costo de las pensiones de la Ley de 1973 se multiplicó por 6.5”; sólo en 2012 hubo 83.1 mil personas inscritas en este esquema, pero 13 años después, el número ascendió a 272.9 mil, un alza de 228 por ciento y el presupuesto para el pago de pensiones pasó de 122.2 mil mdp en 2012 a 795.8 mil millones de pesos en 2026.

“Si bien este gasto comprende todas las pensiones otorgadas bajo ese régimen y no sólo las asociadas con la Modalidad 40, el crecimiento del esquema ha elevado la discusión sobre la correspondencia entre las cuotas adicionales pagadas por sus afiliados y el costo fiscal de las pensiones resultantes”, indicó la institución bancaria.

Además, el hecho de que las personas tuvieran la posibilidad de inscribirse con un salario superior al último registrado, porque así lo permitía la ley, “dio lugar a estrategias” para incrementar el salario promedio en el cálculo de la pensión, esto propició el surgimiento de “servicios de intermediación y promociones” que ofrecían elevar las pensiones.

Pérez Peñaloza añadió que este mercado surgió ante la posibilidad de que los trabajadores incrementaran el salario con el que cotizaban al IMSS y realizaran pagos retroactivos, lo que les permitía aspirar a una pensión considerablemente superior a sus últimos ingresos laborales.

Ahorro para el Retiro continúa ofreciendo asesorías y financiamiento ı Foto: Especial

“Surgieron de pronto muchas empresas que viendo esa oportunidad estaban financiando el recurso para poder pagar esta cantidad que incluso la ley te permitía pagar de manera retroactiva”, comentó.

Este modelo se encuentra presente en el mercado mexicano; por ejemplo, Pensión Perfecta ofrece financiar las aportaciones de trabajadores interesados en incrementar su pensión, sin necesidad de utilizar recursos propios.

En su sitio web, anuncia estrategias personalizadas, simulaciones de jubilación y acompañamiento en los trámites ante el IMSS; además, asegura que son “especialistas en financiamiento Modalidad 40 y trámites y estrategia de pensión Modalidad 10 para aumentar tu pensión IMSS bajo la Ley 73”.

Pese a que ayer entró en vigor el acuerdo del IMSS con las “medidas temporales”, la oferta de la firma permaneció publicada, aunque sí realizó una publicación para informar a sus clientes de los cambios instruidos.

A su vez, la firma Ahorro para el Retiro ofrece servicios de revisión de historial laboral, cálculo de pensión y una propuesta por escrito que incluye la pensión actual, la pensión mejorada, costo total del “proyecto” y la forma de pago de forma detallada.

Gestimás ofrece servicios similares y asegura que la pensión puede llegar hasta los 50 mil pesos mensuales. En los tres casos, para acceder a más información sobre el préstamo de recursos es necesario contactarse a un número de WhatsApp o a un correo electrónico.