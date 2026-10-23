Anuncia CSP 20 parques industriales con inversión de 763 mdD

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) anunció una inversión de 763 millones de dólares para el desarrollo de 20 nuevos parques industriales en México, los cuales permitirán generar 32 mil 127 empleos y avanzar al 40 por ciento de la meta sexenal de 100 complejos contemplados en elPlan México.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que estos desarrollos abarcan 4.6 millones de metros cuadrados de infraestructura industrial, con capacidad para albergar a 175 empresas en distintas regiones del país.

Por su parte, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, recordó que en febrero pasado se realizó una primera entrega de 20 parques, por lo que con los nuevos desarrollos se alcanzan 40 de los 100 comprometidos para esta administración.

El Dato: La AMPIP prevé que sus asociados inviertan alrededor de 4.6 mil mdd durante este año en infraestructura industrial.

Los complejos se distribuyen en 17 municipios de ocho entidades federativas: Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Baja California.

Sheinbaum destacó que los desarrollos ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México estarán vinculados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que el resto fortalecerá la actividad industrial en la frontera norte y el Bajío.

David O’Donnell, presidente del Consejo Directivo de la AMPIP, aseguró que estas inversiones reflejan la confianza del sector privado en México, en un contexto internacional marcado por la reorganización de las cadenas de suministro y la búsqueda de procesos productivos más seguros y regionales.

“La base industrial de México es un gran activo estratégico del país”, afirmó el empresario, al destacar que la ubicación geográfica, el talento, la experiencia manufacturera y la integración con América del Norte representan ventajas competitivas para atraer nuevas inversiones.

En ese sentido, sostuvo que la infraestructura industrial no sólo permite instalar nuevas empresas, sino también fortalecer las cadenas productivas que conectan a trabajadores, proveedores, universidades y comunidades.

David O’donell, presidente de AMPIP, ayer en conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

O’Donnell destacó que la AMPIP, que este año cumple cuatro décadas, agrupa a 143 asociados con presencia en 28 estados, los cuales cuentan con 493 parques industriales que albergan cuatro mil empresas y generan 3.8 millones de empleos.

Añadió que estos espacios concentran actividades estratégicas como la fabricación de autopartes, electrónica, dispositivos médicos, maquinaria industrial y componentes aeroespaciales, sectores fundamentales para la integración productiva de América del Norte.

El dirigente empresarial sostuvo que la diversificación regional de la industria mexicana permite aprovechar las capacidades productivas del norte, centro y Bajío del país, así como competir por nuevas inversiones frente a otras economías.

“Creemos en México, confiamos en México, seguimos invirtiendo en México”, expresó O’Donnell, al reiterar el compromiso de la asociación de ampliar la infraestructura industrial conforme a la demanda.

La integración económica no implica ceder la soberanía: CSP

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la integración económica de América del Norte debe fortalecerse sin que México ceda soberanía ni integridad territorial, pues no aceptará condiciones de subordinación.

Durante su conferencia, fue cuestionada sobre los planes de Estados Unidos para aumentar su producción, reducir la dependencia de Asia y competir con China en los mercados internacionales.

Sheinbaum Pardo consideró legítimo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busque impulsar la producción de su país, pero recordó que México, EU y Canadá han construido una integración económica que beneficia a los tres.

Por ello, sostuvo que la región debe cooperar para competir con otras economías, en lugar de aislar sus mercados.

El Dato: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que México crecería 1.3% en 2026 y 1.9% en 2027. Para Centroamérica y México, la previsión de 2027 es 2.2%.

“Es mucho mejor trabajar juntos para competir con otras regiones a quererse aislar”, afirmó.

La mandataria señaló que la integración permite que los empleos creados en México también beneficien a EU y Canadá, por lo que pidió colaboración con respeto a la soberanía e integridad territorial de cada nación. “Eso significa que no ha sido uno en contra del otro, sino que la creación de empleos en México también genera creación de empleos en Estados Unidos o en Canadá... deberíamos trabajar como región”, comentó.

La jefa del Ejecutivo reiteró que su Gobierno no busca un conflicto con el vecino del norte, sino acuerdos que beneficien a ambos países sin comprometer la soberanía ni la integridad territorial de México. Dijo que deben priorizar el bienestar de la población y los intereses nacionales.

Afirmó que nuestra nación ha conseguido condiciones competitivas gracias a decisiones tomadas con “cabeza fría” ante las diferencias con Washington.

Añadió que no considera necesario responder a todas las declaraciones estadounidenses, algunas vinculadas, dijo, con la contienda electoral.

Insistió en que los tres países deben aprovechar sus capacidades productivas para competir con Asia, en particular con China, en lugar de fragmentar sus mercados. Recordó que sus vínculos productivos anteceden a los tratados comerciales y abarcan empresas estadounidenses, manufactura y maquila en México.

Sheinbaum destacó que el Indicador Oportuno de Actividad Económica reportó un crecimiento de 3.7 por ciento para México, cifra que, afirmó, coincide con su previsión de mejores condiciones económicas durante la segunda mitad del año.

Atribuyó avances al impulso de la política industrial y al fortalecimiento del mercado interno. Dijo que el Plan México promueve la sustitución de importaciones y la creación de empresas para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia de bienes extranjeros.

Además, señaló que la integración debe fortalecer la producción y generar empleos sin renunciar a la soberanía. Defendió la coordinación comercial para mejorar la posición frente a otras regiones.

Añadió que el crecimiento debe impulsar la industria nacional y el mercado interno, además de reducir la dependencia de productos importados. Así, México puede aprovechar el comercio regional sin comprometer sus intereses ni su autonomía. “Hay política industrial y hay avances muy, muy importantes en medio de una situación internacional que no es sencilla”, aseguró.

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| Por Yulia Bonilla |