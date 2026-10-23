En la imagen, una mujer trabajando en una fabrica de muebles de madera / Se destruyen 700 mil plazas en septiembre

En septiembre, la Población Ocupada (PO) fue de 59 millones 977 mil 49 trabajadores, lo que significó una reducción de 717 mil 972 personas en comparación con el dato de agosto de este año. Los retrocesos se presentaron en las industrias (sector secundario) y en los servicios (terciario), mientras que en el primario se registró un incremento; asimismo, el número de puestos en la informalidad disminuyó, en un contexto en donde analistas señalaron que estos datos reflejan el deterioro del mercado laboral en el país.

Impacto ı Foto: Especial

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el noveno mes del año, el sector primario, dedicado a las labores agropecuarias, registró 6 millones 327 mil 624 personas ocupadas. Esto representó un alza de 318 mil 449 en comparación con los 6 millones 9 mil 175 que se contabilizaron en agosto; no obstante, en su comparación anual reportó una caída de 198 mil 627.

A pesar del crecimiento de la PO en el sector primario en su comparación mensual, el secundario o de las actividades industriales perdió 473 mil 570 personas ocupadas para quedar en 14 millones 399 mil 14 personas; respecto a las cifras de septiembre del año pasado, también registró un descenso de 175 mil 95 personas ocupadas.

El Dato: En septiembre de 2026, la población desocupada fue de 1.8 millones de personas y representó 2.8 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Por su parte, el sector terciario o el que se relaciona a las actividades de comercio y prestación de servicios, en el mes de referencia tuvo una PO de 38 millones 826 mil 634 personas, un descenso de 577 mil 979 respecto a agosto pasado, mientras que en la comparación anual s registró un alza de 123 mil 282 personas.

Asimismo, la PO en la informalidad en septiembre de este año se ubicó en 32.6 millones de personas, lo que significó que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) fue de 54.3 por ciento, una baja respecto al dato de agosto cuando fue de 55 por ciento o equivalente a 33.4 millones de personas; en la comparación anual también hubo una disminución, ya que hace un año se mantuvo en 54.9 por ciento.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero, destacó que “el empleo en septiembre muestra un deterioro del mercado laboral en general”, ya que la caída en la Población Ocupada fue originada por el descenso de 847 mil 102 personas con un trabajo en la informalidad y apenas un crecimiento marginal de 129 mil 130 personas en la formalidad, lo que se tradujo en el descenso de la Tasa de informalidad.

167 Mil 265 empleos perdió el sector de la construcción

“Sin embargo, estas disminuciones no son una buena noticia, ya que no reflejan un desplazamiento de trabajadores hacia el empleo formal, sino una pérdida de empleo en general. Cuando el mercado laboral enfrenta choques de esta magnitud, los indicadores de informalidad tienden a disminuir, como ocurrió en 2020, sin que ello implique una estructura más sólida del empleo formal”, añadió la experta.

Con base en los datos anteriores, Siller Pagaza sostuvo que en el acumulado del año el empleo total ya tiene una contracción de 401 mil 992 personas, la primera caída para un mismo periodo desde 2020, época de la pandemia por Covid-19, cuando ocurrió un descenso de 426 mil 934 empleos informales y sólo un alza de 24 mil 942 puestos de trabajo formal.

“Esta composición confirma que el deterioro no se limita a la informalidad, ya que el empleo formal se mantiene prácticamente sin cambios respecto a diciembre de 2025 y no ha sido capaz de absorber a las personas que dejan el empleo informal”, puntualizó.