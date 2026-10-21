Deuda de Pemex alcanza nivel más bajo en 12 años, destacan en Mañanera de Presidenta Sheinbaum

La deuda de Petróleos Mexicanos consiguió ubicarse en el nivel más bajo en los últimos 12 años, a la par de lo cual ya se encuentra cerca de su meta para producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo.

El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, expuso durante la conferencia presidencial que la disminución es de 20 mil millones de dólares, algo alcanzado en menos de dos años y que hoy se traduce en un menor pago de intereses y más recursos para la extracción, refinación.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este alcance se dio con el apoyo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aseguró que el resultado no significará una puerta abierta para que la petrolera vuelva a endeudarse, sino que servirá para que alcance su autosuficiencia.

“Eso hizo que aumentara la calificación de Pemex de las calificaciones. No pretendemos que Pemex se siga endeudando. Ya hicimos esto para ahora poder endeudarnos con Pemex. La idea es que se mantenga así y se un tanto los hechos y se pueda avanzar más a través de la deuda sin poder ir a los mercados de deuda pública, que va a seguir así. Pero este es un resultado muy importante para Pemex y le da incluso facilidad para renegociar su deuda”, dijo.

Hasta ahora, la producción petrolera ya se encuentra en 1.76 millones de barriles, mientras que la de gas natural registró un incremento de 1.5 por ciento respecto a 2024 y ya supera los 400 millones de pies cúbicos diarios.

Adicionalmente, la refinación de petróleo supera en 81 por ciento a lo que se hacía en 2018, al pasar de 612 mil a un millón cien mil barriles diarios. En comparación con 2018, donde solo 24 de cada cien barriles eran producidos en Pemex, hoy la cifra subió a 85.

Este incremento se ha reflejado en la producción de combustibles, donde se ve un crecimiento de 186 por ciento al pasar de 350 mil a un millón mil barriles diarios desde 2018.

En cuanto a fertilizantes se observa un incremento del 16 por ciento en la producción de componentes como urea, nitrogenados entre otros, mientras que las ventas de gasolinas y diésel crecieron 17.9% en el periodo enero-septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para continuar con el fortalecimiento a la petrolera, el gobierno contempla la inversión de 1.8 billones de pesos, que se destinarán a la producción, la refinación y la petroquímica.

“Hoy Pemex produce más energía para México, genera más valor dentro del país mediante una mayor refinación y producción de combustibles, produce más petrolíferos y fertilizantes que fortalecen a la industria y al campo, tiene una deuda menor y cuenta con más recursos para invertir, mantiene su compromiso con las comunidades donde opera, además cuenta con un programa de un programa sólido para seguir fortaleciendo producción, refinación y el desarrollo energético del país durante los próximos años”, declaró.

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FGR