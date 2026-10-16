Aeroméxico analiza ampliar vuelos a EU tras decisión del Departamento de Transporte

Grupo Aeroméxico informó que podrá evaluar la ampliación de sus operaciones hacia Estados Unidos, mediante el incremento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que las autoridades estadounidenses eliminaron las restricciones que impedían la expansión de operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia ese mercado.

La aerolínea bandera de México señaló que la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) tiene efecto inmediato y revoca la orden emitida el 28 de octubre de 2025, mediante la cual se habían desaprobado determinados itinerarios existentes, propuestos y futuros.

Como resultado, Aeroméxico recupera la posibilidad de incrementar sus operaciones regulares entre ambos países, aunque precisó que cualquier nuevo servicio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios correspondientes.

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✈️ @Aeromexico celebra la decisión del Departamento de Transporte de EU de revocar con efecto inmediato las restricciones que afectaban los servicios y la apertura de nuevos vuelos e itinerarios desde el Valle de México (MEX y AIFA) hacia Estados Unidos.



Esta medida otorga… pic.twitter.com/8gVx61OORd — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) October 16, 2026

La empresa destacó que el DOT determinó que las medidas adoptadas por el Gobierno de México atendieron las preocupaciones que dieron origen a las restricciones impuestas el año pasado, lo que permitió modificar las condiciones para la operación de las compañías nacionales.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, las medidas estadounidenses afectaron directamente los planes de Aeroméxico, entre ellos las conexiones del AIFA con Houston y McAllen, Texas, así como la ruta entre la Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico. Estas operaciones formaron parte de las 13 rutas vigentes o programadas que fueron alcanzadas por las decisiones del DOT.

Aeroméxico reconoció los esfuerzos de los gobiernos de México y Estados Unidos para resolver las diferencias en materia de aviación, particularmente el trabajo de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La aerolínea sostuvo que la revocación le brinda mayor flexibilidad para evaluar oportunidades de crecimiento en su red transfronteriza y fortalecer la conectividad para sus pasajeros.

🔴#AHORA México y Estados Unidos reactivan la posibilidad de abrir nuevas rutas aéreas.



El Departamento de Transporte estadounidense revocó las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas establecer nuevos vuelos desde el AIFA y el AICM hacia Estados Unidos.



La… pic.twitter.com/j4BcPbwNVg — Azucena Uresti (@azucenau) October 16, 2026

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MSL