Seguros Azteca obtiene Insignia SÁASIL por su microseguro Protección Mujer

Seguros Azteca, empresa de Grupo Salinas, recibió de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) la Insignia Sáasil por Protección Mujer, un microseguro de accidentes y enfermedades que ofrece una suma asegurada de 50 mil pesos ante el primer diagnóstico de cáncer de mama o cervicouterino, con una prima anual de 300 pesos.

El reconocimiento distingue a las instituciones financieras que incorporan la perspectiva de género en el desarrollo de productos, servicios y estrategias dirigidos a atender las necesidades y circunstancias particulares de las mujeres.

La póliza tiene una estructura que combina protección económica y servicios de acompañamiento. Por cada contrato, la asegurada cuenta con una cobertura de 50 mil pesos y puede adquirir hasta dos pólizas, lo que permite elevar la suma asegurada a 100 mil pesos. Uno de los requisitos que la compañía elimina para facilitar la contratación es la presentación de exámenes médicos, mientras que el rango de edad establecido comprende a mujeres de entre 15 y 64 años. En el caso de las menores de edad, la contratación debe realizarla su madre, padre o tutor.

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Otro de los aspectos de Protección Mujer es que no concentra sus beneficios exclusivamente en la indemnización. A partir del reporte del diagnóstico, las aseguradas tienen derecho a orientación psicológica telefónica ilimitada, las 24 horas del día, además de programar hasta 20 visitas domiciliarias de un profesional de la psicología durante su enfermedad. Estos servicios no generan un costo adicional y tienen cobertura en todo el territorio nacional.

La póliza también contempla el pago a los beneficiarios en caso de fallecimiento, una condición que incorpora otro componente de protección para el entorno familiar. De esta manera, el producto reúne una suma asegurada ante el primer diagnóstico de cáncer de mama o cervicouterino, atención psicológica y una prestación económica para los beneficiarios, bajo una prima anual de 300 pesos.

La entrega de la Insignia Sáasil tiene como fundamento el enfoque de género que Condusef busca reconocer dentro del sistema financiero. El distintivo está dirigido a instituciones que desarrollan productos y servicios considerando las circunstancias particulares de las mujeres, así como las barreras que enfrentan para acceder y utilizar servicios financieros. Entre sus objetivos se encuentran contribuir a su autonomía y favorecer su empoderamiento económico.

En este caso, Seguros Azteca incorpora Protección Mujer a su oferta de seguros accesibles y sencillos, que comprende productos de vida, salud, accidentes y patrimonio. La compañía tiene presencia en todo el país mediante la red de sucursales de Banco Azteca, Institución de Banca Múltiple, además de sus canales digitales. De acuerdo con la empresa, esta infraestructura permite acercar soluciones de protección a millones de personas que históricamente no habían sido consideradas por el sector asegurador tradicional.

La distribución a través de Banco Azteca es uno de los elementos centrales de su operación, pues vincula la oferta de seguros con una red de sucursales de alcance nacional y con plataformas digitales. Bajo este esquema, la compañía busca que sus productos puedan llegar a más mujeres, con condiciones de contratación que no exigen exámenes médicos y una prima anual de 300 pesos para Protección Mujer.

José Francisco Landaverde, director general de Seguros Azteca, encabeza la compañía que desarrolla esta oferta de protección, cuyo diseño incorpora respaldo económico, acompañamiento psicológico y educación financiera como componentes de su propuesta.

Con este reconocimiento, Seguros Azteca suma a Protección Mujer una distinción de Condusef que considera tanto el diseño del producto como su orientación hacia las necesidades femeninas. Los datos concretos de la póliza son una prima de 300 pesos al año, 50 mil pesos de suma asegurada por contrato, hasta 100 mil pesos con dos pólizas, orientación psicológica telefónica ilimitada y hasta 20 visitas domiciliarias durante la enfermedad, sin cargos adicionales. Una propuesta que integra protección económica, acompañamiento y acceso a través de la infraestructura bancaria y digital de Grupo Salinas.

Llamado Acción Climática. El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) se sumó al llamado global de la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE) para fortalecer la acción climática desde los mercados financieros, en el marco del Ring the Bell for Climate. La iniciativa busca impulsar la medición de riesgos ambientales y el desarrollo de estrategias que permitan orientar recursos hacia una economía baja en carbono. Entre las acciones planteadas se encuentra la movilización de inversiones sostenibles, el financiamiento de proyectos con criterios ambientales y la incorporación de la sostenibilidad en las decisiones del mercado financiero. En la ceremonia participaron Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; Stefan Agne, jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, y Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, quienes destacaron la participación del sector financiero en la canalización de capital hacia proyectos sostenibles y en la construcción de un mercado comprometido con el desarrollo del país. Por parte de Grupo BMV, Jorge Alegría, director general, planteó que los mercados tienen un papel estratégico para dirigir inversiones hacia proyectos que impulsen la innovación, fortalezcan la competitividad y contribuyan a una economía más resiliente. La institución también cuenta con iniciativas internas para medir y reducir su impacto ambiental, como parte de sus acciones frente a los desafíos climáticos.

Voz en off. Interesante lo que ha hecho Amazon México que ha incorporado Inteligencia Artificial generativa a su plataforma de comercio electrónico mediante Alexa para Compras, una herramienta que permite encontrar y comparar productos, consultar características, precios y opiniones de otros compradores, así como revisar el historial de precios de hasta 12 meses. Disponible desde el 12 de noviembre para todos los usuarios con cuenta en Amazon, sin costo adicional ni necesidad de membresía Prime, el asistente ofrece resúmenes por categoría y comparaciones para facilitar las decisiones de compra. La innovación amplía las funciones de la plataforma al integrar información de productos en una sola consulta y convertir la búsqueda en un proceso más ágil e interactivo…