Arabia Saudí, Turquía y Pakistán activan pacto militar por ataques hutíes

Un yemení desplazado lee un periódico en un campamento, en las afueras de Adén, Yemen, ayer.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron ayer activar de inmediato su pacto de defensa conjunta y preparar un rápido despliegue de fuerzas y capacidades militares en territorio saudí, mientras la guerra en Yemen se intensificó con una ofensiva contra los hutíes y nuevos combates alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb.

La decisión se tomó durante una reunión de emergencia en Riad de la Alianza de Defensa de La Meca. Los tres países acordaron aplicar las obligaciones del convenio firmado en agosto, bajo el cual un ataque armado contra cualquiera de ellos se considera una agresión contra todos.

“El Comité decidió proceder de inmediato a la implementación práctica de las obligaciones de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas —y desplegarlas rápidamente en el reino—”, señaló el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores saudí.

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* El dato: EU, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe alertaron de presuntos “planes letales” y “operaciones de influencia maligna” de Irán en la región.

La declaración aseguró que la medida busca elevar la preparación y coordinación militar. También estableció que la seguridad de cada integrante forma parte de la seguridad colectiva.

Los gobiernos condenaron los ataques hutíes contra ciudades e instalaciones civiles y económicas saudíes, además de acusar al grupo de intentar alcanzar La Meca y Medina.

El acuerdo fue firmado en agosto por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif. Entonces fue presentado como un mecanismo defensivo y no como una alianza creada exclusivamente contra los hutíes.

174 Mil 97 personas han sido desplazadas de Yemen

Su activación ocurrió después de que el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente anunciara una ofensiva para recuperar zonas bajo control rebelde. Arabia Saudí prometió mantener su apoyo operativo a las fuerzas yemeníes y reducir las amenazas contra su territorio, instalaciones energéticas y la navegación en el sur del mar Rojo.

Los hutíes acusaron a Riad de encabezar la operación y le exigieron asumir “plena responsabilidad” por sus consecuencias. También declararon inseguro el espacio aéreo saudí y amenazaron con atacar el tráfico aéreo.

más territorio costero. Las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por ataques aéreos saudíes, aseguraron haber avanzado el lunes por la costa alrededor de Bab el-Mandeb hasta Moca, después de expulsar a los hutíes de gran parte de las posiciones que tomaron el mes pasado. Cuatro fuentes gubernamentales señalaron que los rebeldes se retiraban hacia zonas montañosas, mientras el Ministerio de Defensa aseguró que Moca había caído.

Reuters no pudo verificar de forma independiente el alcance de los avances y los hutíes rechazaron esa versión.

Las tropas también tomaron posiciones estratégicas, entre ellas una pista de aterrizaje en el distrito de Dhubab, en la entrada del estrecho. La captura de esa zona por los insurgentes el mes pasado había generado preocupación por el tránsito de petróleo y mercancías a través del mar Rojo.

959 Yemeníes han muerto en nuevos ataques

Bab el-Mandeb forma parte de la ruta marítima entre el Mediterráneo y el océano Índico. Recuperar la franja costera podría dificultar los ataques contra barcos, aunque los hutíes todavía podrían utilizar drones desde posiciones más al norte o tierra adentro.

Arabia Saudí informó que atacó cientos de objetivos para proporcionar cobertura aérea a las fuerzas terrestres yemeníes. El gobierno de Yemen también reportó operaciones en varios frentes, incluida la provincia de Saná. Mientras, el Ministerio de Salud controlado por los hutíes señaló que dos personas murieron y siete resultaron heridas en ataques contra los distritos de Sanhan y Sa’wan.

Por su parte, el presidente yemení, Rashad al-Alimi, prometió combatir “hasta que el país sea liberado del yugo de la milicia terrorista”.

La escalada profundizó la emergencia humanitaria. La agencia de migración de Naciones Unidas informó que 184 mil personas fueron desplazadas desde que se reanudó la guerra este verano, tras el colapso del alto el fuego vigente desde 2022.

El Tip: HUTÍES afirmaron haber atacado lugares clave en Arabia Saudí: Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, refinería de Aramco en Rabigh, y la base militar de Khamis.

PresiÓn sobre CARRETERAS. Mientras las tropas gubernamentales reportaban avances en la costa, los insurgentes consiguieron progresos alrededor de Taiz, en el suroeste.

Cinco fuentes militares señalaron que tomaron tramos de una carretera de montaña y dejaron fuerzas gubernamentales sitiadas, aunque otra fuente negó que la vía hubiera sido cortada.

Los enfrentamientos más intensos se concentraron cerca de Bab el-Mandeb y en las montañas alrededor de Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, con más de medio millón de habitantes y una guarnición de miles de combatientes gubernamentales.

Una agencia bajo control hutí afirmó que los insurgentes expulsaron a las tropas gubernamentales del distrito de al-Mawasit. Fuentes militares del gobierno yemení señalaron que los avances dejaron a Taiz rodeada por fuerzas rebeldes.

La escalada coincidió con nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos. Washington retiró sus bombarderos B-1 desplegados en la base británica de Fairford el domingo, después de detectar una posible amenaza que el presidente Donald Trump vinculó con Teherán.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance señaló que su país actuó por precaución. En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo, sin embargo, que no existía un vínculo directo establecido entre la retirada de los bombarderos y el supuesto complot. Irán rechazó cualquier participación.