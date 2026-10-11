Ucrania y Rusia acordaron ‘alto el fuego energético’, asegura Trump

Collage que retrata a los presidentes de EU, Donald Trump (centro); de Rusia, Vladimir Putin (izq.), y de Ucrania, Volodímir Zelenski (der.).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Rusia y Ucrania alcanzaron un “alto el fuego energético” con efecto inmediato.

Así lo informó el mandatario republicano a través de una publicación en la red social Truth, en donde pidió a los líderes de ambos países “no romper” el acuerdo.

Aunque no dio más detalles del mismo, el anuncio ocurre un día después de que Trump pidió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dejar de atacar refinerías rusas, pues, aseguró, estas abastecen de combustible a diversos países.

Lo anterior, además, ocurrió en el contexto de un acuerdo anunciado previamente también por Trump con Rusia, por el cual el presidente de este país, Vladimir Putin, se comprometió a liberar miles de toneladas de diésel hacia los mercados de Estados Unidos y el mundo para abaratar los precios de la energía.

Poco después del anuncio de Trump, Zelenski informó que discutió el alto el fuego energético con otros líderes internacionales: con Mark Carney, primer ministro canadiense; Alex Stubb, presidente de Finlandia, y Mark Rutte, secretario General de la OTAN.

Aseguró que está dispuesto a apoyar el alto el fuego siempre y cuando Rusia actué en el mismo sentido.

I just spoke with @MarkJCarney, @alexstubb, and @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed the energy ceasefire announced by President Trump. Ukraine supports the ceasefire, and it is important that Russia support it as well. We are awaiting details from the American side. For our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Trump había pedido a Zelenski dejar de atacar refinerías rusas

Ayer, en declaraciones a la prensa en Maryland, Donald Trump dedicó fuertes mensajes a Volodímir Zelenski y le pidió dejar de atacar refinerías rusas, pues, aseguró, esto solo crea problemas en el mundo al afectar el abasto mundial de combustible.

“Le decimos [a Zelenski]: puedes hacer lo que quieras con Rusia, excepto atacar sus refinerías, porque eso provoca un problema mundial. Y él quiere crear problemas para el mundo, crear problemas para nuestros agricultores… Porque Rusia abastece una buena parte del combustible al mundo”, dijo Trump a reporteros al exterior de la Base Conjunta Andrews.

Trump on Ukraine War:



Zelensky wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers by hitting Russian refineries. pic.twitter.com/yJSdGcSY5R — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

En las mismas declaraciones, el presidente estadounidense acusó a Zelenski de retrasar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que, señaló, “los ucranianos necesitan un nuevo líder”.

Zelenski se había comprometido a dejar de atacar refinerías rusas si Moscú actuaba en el mismo sentido

Más temprano, Volodímir Zelenski escribió un mensaje en donde remarcó que Ucrania se comprometería a terminar los ataques contra las refinerías de Rusia si su rival actuara en el mismo sentido, pero acusó que “Putin no quiere hacerlo”.

“Hoy mismo sería posible detener los ataques contra el sector energético, pero Putin no quiere hacerlo. Ucrania estaría dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de golpear nuestra infraestructura energética. Cualquier paso hacia la desescalada debe ser mutuo y contar con garantías reales”, escribió Zelenski.

Вдячний усім нашим екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських жорстоких ударів. Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них – діти. Вчора у Харкові росіяни… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

El presidente ucraniano acusó que la más reciente ola de ataques rusos dejó 23 muertos en Zaporiyia, entre ellos cuatro niños.

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