Europa se blinda ante amenaza de un ataque ruso

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ya son varios los servicios de inteligencia europeos que advierten sobre un aumento de los ataques por parte de Rusia, advertencia a la que se une la CIA tras la visita a Moscú que realizó en agosto el director de la agencia, John Ratcliffe.

La guerra híbrida entre Rusia y los países de la OTAN se va a intensificar en los próximos meses, según los servicios de inteligencia europeos. Y más preocupante es que supuestamente se van a tomar medidas más agresivas desde Moscú para poner a prueba a los países miembros de la OTAN.

No se sabe con certeza si esta campaña de miedo que ha invadido Europa forma parte de la propia guerra híbrida que se libra entre los dos bandos o si realmente formará parte de un ataque convencional que expanda la guerra a otras fronteras europeas. En lo que si coinciden todos los servicios de inteligencia es que la maniobra Rusia llegará con el invierno.

Desde Polonia, el primer ministro Donald Tusk dijo en un discurso ante el Parlamento que los servicios secretos de su país advirtieron que Rusia podría lanzar un ataque con drones o misiles a territorio de la OTAN, haciendo pasar el posible altercado como un accidente y conocer cual sería la respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Desde Dinamarca, también la inteligencia militar danesa asegura que Rusia va a intensificar en los próximos meses su ofensiva de ataques híbridos contra las naciones occidentales. Los servicios de inteligencia daneses alertan que los ataques tendrán mayores consecuencias para los países con los ciberataques que pongan en riesgo las funciones sociales críticas y los actos de sabotaje que podrían causar víctimas reales.

En República Checa se habla de una invasión a pequeña escala de Moscú a un territorio de la OTAN que comparta frontera con Rusia, según dijo el director del servicio de seguridad del país, Michal Koudelka.

La propia Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha puesto nombre y apellido a los posibles blancos de Rusia en territorio europeo. La CIA advierte que España, Francia o Italia estarían en la mira del Kremlin para realizar un ataque con drones. Dicho ataque podría utilizar buques mercantes que aparentasen realizar actividades comerciales normales para lanzar drones contra objetivos en territorio europeo.

Ante esta alarma generalizada en Europa, la OTAN ha dicho que está preparada para responder a cualquier amenaza con soldados y armas y que no piensan caer en el juego de Rusia que pretende debilitar la confianza y la unidad de la alianza militar.

A pesar de este alarmismo, hay líderes europeos que han llamado a la cordura como el gobierno de Estonia y el gobierno de Finlandia que piden no caer en el extremismo y el pánico que podría llevar a los europeos a replantearse el apoyo a Ucrania.

En Eslovaquia se encuentra la voz más crítica ante este panorama bélico entre la OTAN y Rusia, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, cree que esta nueva retórica es un invento más para distraer a la población de la “incapacidad del mundo liberal para abordar desafíos básicos como el precio y la disponibilidad de la energía y los combustibles”.

Lo que es un hecho es que se sigue financiando el rearme de Europa y se apuesta por la expansión de los ejércitos en vez de dar solución a los problemas básicos de vivienda o la crisis migratoria que se vive en el continente