• Ahora salió el policía bueno

Y como ha ocurrido ya antes, los petistas terminaron bajándole —al menos así lo aprecian quienes han dado seguimiento a los temas de la coalición gobernante— muchas rayas a su belicosidad dentro de los procesos que realiza Morena para designar a sus coordinadores de la defensa de la transformación en 17 estados. Prueba de ello, nos comentan, son las declaraciones que hizo ayer el mandamás de ese partido, Alberto Anaya. Y es que resulta que al ser abordado por periodistas en su trayecto hacia el Zócalo —donde presenció el mensaje de la Presidenta Sheinbaum— sobre la posibilidad de una ruptura respondió: “Claro que no; no tenemos por qué, queremos mucho a la Presidenta, hay que cerrar filas con ella”. Luego agregó: “Siempre vamos a ir con la Presidenta, siempre vamos a ir en coalición, todo bien”. Hay quien piensa que en el PT por estrategia juegan al policía malo y al bueno. Pues un día salen unos muy frontales a querer romper todo, y al otro aparece Alberto Anaya, como el bueno, a decir que todo está bien.

• Otra de Taibo II

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Con la novedad de que Paco Ignacio Taibo II ya encontró uno de los males de nuestro tiempo: los jóvenes pegados al teléfono, incapaces, según el polémico director del Fondo de Cultura Económica, de sobrevivir demasiado tiempo sin una pantalla entre las manos. Desde la Biblioteca Vasconcelos, Taibo lamentó que escuchen canciones cortas, apenas reparen en las letras y de la música clásica, mejor ni mencionarla. El diagnóstico llegó durante una conferencia sobre lectura en el inmueble que alguna vez calificó como un elefante blanco: “Si no tienen un teléfono se vuelven locos, se desesperan y no saben qué hacer. Y van buscando formas de diversión muy sencillas, muy simples, que los identifican como generación”, manifestó. Eso sí, cuando le preguntaron si las grandes bibliotecas sobrevivirán medio siglo, el funcionario responsable de promover la lectura en el país prefirió no meterse porque su capacidad de especular es sólo sobre 50 días. “A 50 días digo sí; 50 años, sepa su pu… madre”. ¿Qué tal?

• Deslindes en Juchitán

Y habrá que ver hasta dónde llega el escándalo que la semana pasada sacudió al municipio de Juchitán, luego de que fuera detenido el alcalde Miguel Sánchez Altamirano, señalado de posibles vínculos con la célula delictiva identificada como Los Cromos, a la que vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que es sabido que además de la desaparición de poderes, que ya avaló el Congreso local y la designación de un encargado del gobierno municipal, el caso sigue generando controversia a partir de la difusión de una lista de funcionarios del municipio que, se ha acusado, también cobraban o lo habían hecho en el pasado en el IEEPO —cuyo titular ya también renunció. La controversia ha alcanzado incluso a Elvis Guerra —el diseñador que elaboró el vestido que usó la Presidenta en El Grito— quien antes de la captura del edil denunció una extorsión y que habían atacado su casa a balazos. Éste, nos comentan, tras señalarse que se encontraba en esa lista, indicó que no tiene plaza ahí y que sólo se le contrató por seis meses. Refirió que esa plaza era temporal. Ya se verá si otros señalados también aclaran los señalamientos.

• Anuncios y ciclones en Morena

Al igual que al océano Pacífico, a Morena lo podrían acechar algunos ciclones esta semana, sólo que de carácter político. Y es que este lunes, el partido en el poder tiene previsto dar a conocer a los siete coordinadores de la transformación que tiene pendientes para completar el cuadro de 17 ungidos para ser los futuros candidatos a gobernadores en los estados que estarán en disputa en 2027. Nos comentan que, como ha ocurrido en algunas de las 10 nominaciones que ya hizo, se espera un escenario nada terso, con disputas internas y posiblemente externas, con sus aliados PT y PVEM. Hoy se conocerán los nombres para San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Es sabido que en tres de ellos actualmente gobiernan partidos distintos al guinda, por lo que quienes resulten nombrados coordinadores deben ser perfiles verdaderamente competitivos. También se conoce que en otras entidades sobre las que habrá definiciones los ánimos entre aspirantes andan bien caldeados. Pendientes.

• Caso Ruffo sigue dando

Así que sigue dando materia de debate el caso de Ernesto Ruffo, luego de que se determinara que podrá seguir su proceso en su domicilio. Y es que, por un lado, la Fiscalía General de la República se apuró a aclarar que la decisión del Poder Judicial de cambiarle la medida cautelar que lo tenía preso en el Penal del Altiplano no significa que se le haya absuelto de las acusaciones que, se sabe, no son menores: la fiscal lo ha señalado de encabezar una organización de contrabando de combustible. Por el lado opuesto, quienes han acusado su detención como un abuso, han señalado como un exceso el que el traslado del exgobernador de Baja California a su casa no sea por vía aérea. “Nos da gusto que Ernesto haya abandonado este penal después de dos meses para ser trasladado a su hogar”, refirió Guadalupe Acosta, del Partido Somos, quien, sin embargo, sostuvo que llevarlo por tierra es una “medida de venganza, para humillar, causar dolor y decir quién manda”. Ahí el choque.

• Ley contra doble nacionalidad, a votación

Y nos piden no perder de vista lo que ocurrirá esta semana en el Senado, donde se tiene previsto aprobar la reforma que impide a quienes buscan gobernar una entidad federativa o el país, tener una doble nacionalidad. Es sabido que esta reforma es parte de la agenda soberanista de la 4T, y que fue enviada por la Presidenta al Congreso. Y habrá que darle seguimiento porque no han dejado de surgir voces que se oponen a su aprobación. Es el caso de Larry Rubin, empresario méxico-estadounidense que encabeza la American Society. En un extenso mensaje que publicó en las benditas redes, dirigido a los 128 senadores refiere que “esta votación va mucho más allá de los partidos. Cada senador deberá decidir si su responsabilidad está primero con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juró representar. Estamos hablando de millones de mexicanos con doble nacionalidad, de millones de familias binacionales y de una enorme comunidad de mexicanos en EU que durante generaciones ha trabajado, invertido, enviado remesas… Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano”. ¿Tendrá peso en el Congreso su argumento? Atentos.