Otra de Taibo II

Con la novedad de que Paco Ignacio Taibo II ya encontró uno de los males de nuestro tiempo: los jóvenes pegados al teléfono, incapaces, según el polémico director del Fondo de Cultura Económica, de sobrevivir demasiado tiempo sin una pantalla entre las manos. Desde la Biblioteca Vasconcelos, Taibo lamentó que escuchen canciones cortas, apenas reparen en las letras y de la música clásica, mejor ni mencionarla. El diagnóstico llegó durante una conferencia sobre lectura en el inmueble que alguna vez calificó como un elefante blanco: “Si no tienen un teléfono se vuelven locos, se desesperan y no saben qué hacer. Y van buscando formas de diversión muy sencillas, muy simples, que los identifican como generación”, manifestó. Eso sí, cuando le preguntaron si las grandes bibliotecas sobrevivirán medio siglo, el funcionario responsable de promover la lectura en el país prefirió no meterse porque su capacidad de especular es sólo sobre 50 días. “A 50 días digo sí; 50 años, sepa su pu… madre”. ¿Qué tal?