Anuncios y ciclones en Morena

Al igual que al océano Pacífico, a Morena lo podrían acechar algunos ciclones esta semana, sólo que de carácter político. Y es que este lunes, el partido en el poder tiene previsto dar a conocer a los siete coordinadores de la transformación que tiene pendientes para completar el cuadro de 17 ungidos para ser los futuros candidatos a gobernadores en los estados que estarán en disputa en 2027. Nos comentan que, como ha ocurrido en algunas de las 10 nominaciones que ya hizo, se espera un escenario nada terso, con disputas internas y posiblemente externas, con sus aliados PT y PVEM. Hoy se conocerán los nombres para San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Es sabido que en tres de ellos actualmente gobiernan partidos distintos al guinda, por lo que quienes resulten nombrados coordinadores deben ser perfiles verdaderamente competitivos. También se conoce que en otras entidades sobre las que habrá definiciones los ánimos entre aspirantes andan bien caldeados. Pendientes.