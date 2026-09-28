Ahora salió el policía bueno

Y como ha ocurrido ya antes, los petistas terminaron bajándole —al menos así lo aprecian quienes han dado seguimiento a los temas de la coalición gobernante— muchas rayas a su belicosidad dentro de los procesos que realiza Morena para designar a sus coordinadores de la defensa de la transformación en 17 estados. Prueba de ello, nos comentan, son las declaraciones que hizo ayer el mandamás de ese partido, Alberto Anaya. Y es que resulta que al ser abordado por periodistas en su trayecto hacia el Zócalo —donde presenció el mensaje de la Presidenta Sheinbaum— sobre la posibilidad de una ruptura respondió: “Claro que no; no tenemos por qué, queremos mucho a la Presidenta, hay que cerrar filas con ella”. Luego agregó: “Siempre vamos a ir con la Presidenta, siempre vamos a ir en coalición, todo bien”. Hay quien piensa que en el PT por estrategia juegan al policía malo y al bueno. Pues un día salen unos muy frontales a querer romper todo, y al otro aparece Alberto Anaya, como el bueno, a decir que todo está bien.