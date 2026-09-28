Deslindes en Juchitán

Y habrá que ver hasta dónde llega el escándalo que la semana pasada sacudió al municipio de Juchitán, luego de que fuera detenido el alcalde Miguel Sánchez Altamirano, señalado de posibles vínculos con la célula delictiva identificada como Los Cromos, a la que vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que es sabido que además de la desaparición de poderes, que ya avaló el Congreso local y la designación de un encargado del gobierno municipal, el caso sigue generando controversia a partir de la difusión de una lista de funcionarios del municipio que, se ha acusado, también cobraban o lo habían hecho en el pasado en el IEEPO —cuyo titular ya también renunció. La controversia ha alcanzado incluso a Elvis Guerra —el diseñador que elaboró el vestido que usó la Presidenta en El Grito— quien antes de la captura del edil denunció una extorsión y que habían atacado su casa a balazos. Éste, nos comentan, tras señalarse que se encontraba en esa lista, indicó que no tiene plaza ahí y que sólo se le contrató por seis meses. Refirió que esa plaza era temporal. Ya se verá si otros señalados también aclaran los señalamientos.