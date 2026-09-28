Ley contra doble nacionalidad, a votación

Y nos piden no perder de vista lo que ocurrirá esta semana en el Senado, donde se tiene previsto aprobar la reforma que impide a quienes buscan gobernar una entidad federativa o el país, tener una doble nacionalidad. Es sabido que esta reforma es parte de la agenda soberanista de la 4T, y que fue enviada por la Presidenta al Congreso. Y habrá que darle seguimiento porque no han dejado de surgir voces que se oponen a su aprobación. Es el caso de Larry Rubin, empresario méxico-estadounidense que encabeza la American Society. En un extenso mensaje que publicó en las benditas redes, dirigido a los 128 senadores refiere que “esta votación va mucho más allá de los partidos. Cada senador deberá decidir si su responsabilidad está primero con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juró representar. Estamos hablando de millones de mexicanos con doble nacionalidad, de millones de familias binacionales y de una enorme comunidad de mexicanos en EU que durante generaciones ha trabajado, invertido, enviado remesas… Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano”. ¿Tendrá peso en el Congreso su argumento? Atentos.