¿Ruptura con Zelenski? Trump asegura que es hora de que Ucrania ‘tenga nuevo presidente’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es hora de que Ucrania “tenga un nuevo presidente”, pues, acusó, el actual mandatario, Volodímir Zelenski, “no quiere” terminar la guerra con Rusia.
En declaraciones a la prensa desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump dirigió ataques contra el presidente ucraniano, a quien acusó de ser un líder que “nunca cierra tratos” y que ha retrasado el fin de la guerra con Rusia, iniciada en 2022.
“Zelenski pudo haber terminado la guerra muchas veces. Muchas, muchas veces. Él eligió no hacerlo”, acusó Trump.
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“Creo que los ucranianos necesitan un nuevo líder, uno que pueda cerrar tratos, porque él [Zelenski] pudo haber cerrado muchos pero por alguna razón nunca lo hace. [...] Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, abundó Trump.
Por otro lado, Donald Trump acusó a Zelenski de “provocar problemas” al atacar las refinerías rusas.
Este comentario se relaciona con el trato anunciado ayer entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el cual el segundo se comprometió a liberar toneladas de diésel al mercado mundial para, así, bajar los precios del combustible.
“Le decimos [a Zelenski]: puedes hacer lo que quieras con Rusia, excepto atacar sus refinerías, porque eso provoca un problema mundial. Y él quiere crear problemas para el mundo, crear problemas para nuestros agricultores… Porque Rusia abastece una buena parte del combustible al mundo”, explicó Trump.
¿Venganza de Trump por críticas de Zelenski a acuerdo con Rusia?
En la misma entrevista con la prensa frente a la Base Conjunta Andrews, Donald Trump fue cuestionado sobre las críticas de Zelenski al acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Rusia.
Una periodista cuestionó a Trump sobre su opinión sobre las declaraciones de Zelenski: “Dijo que usted era débil por haber aceptado un acuerdo con Rusia”, dijo.
Trump se limitó a responder: “Bien”, y le dio la voz a otro reportero.
Tras darse a conocer el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, Zelenski expresó duras críticas. Entre ellas, escribió un mensaje en X donde aseguró que “se necesitan señales fuertes de Estados Unidos, Europa y otros socios en apoyo a Ucrania y para RESTRINGIR la capacidad de Rusia”.
Zelenski acusó que permitir que Rusia venda productos petrolíferos se traduce en ataques contra la gente ucraniana, como uno ocurrido hoy en Kiev.
“Esto demuestra una vez más, de manera clara, las verdaderas intenciones de Rusia. Cuentan con prolongar la guerra, aterrorizar a la gente común y destruir la infraestructura”, acusó el presidente ucraniano.
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