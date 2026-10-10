¿Ruptura con Zelenski? Trump asegura que es hora de que Ucrania ‘tenga nuevo presidente’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es hora de que Ucrania “tenga un nuevo presidente”, pues, acusó, el actual mandatario, Volodímir Zelenski, “no quiere” terminar la guerra con Rusia.

En declaraciones a la prensa desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump dirigió ataques contra el presidente ucraniano, a quien acusó de ser un líder que “nunca cierra tratos” y que ha retrasado el fin de la guerra con Rusia, iniciada en 2022.

“Zelenski pudo haber terminado la guerra muchas veces. Muchas, muchas veces. Él eligió no hacerlo”, acusó Trump.

Trump on Ukraine War:



Zelensky could have settled this war many, many times. He chooses not to. pic.twitter.com/XvYe109x1t — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

“Creo que los ucranianos necesitan un nuevo líder, uno que pueda cerrar tratos, porque él [Zelenski] pudo haber cerrado muchos pero por alguna razón nunca lo hace. [...] Creo que es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, abundó Trump.

Por otro lado, Donald Trump acusó a Zelenski de “provocar problemas” al atacar las refinerías rusas.

BREAKING: Trump on Ukraine:



I think it's time for Ukraine to get a new president. pic.twitter.com/uHlLLw56aL — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Este comentario se relaciona con el trato anunciado ayer entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el cual el segundo se comprometió a liberar toneladas de diésel al mercado mundial para, así, bajar los precios del combustible.

“Le decimos [a Zelenski]: puedes hacer lo que quieras con Rusia, excepto atacar sus refinerías, porque eso provoca un problema mundial. Y él quiere crear problemas para el mundo, crear problemas para nuestros agricultores… Porque Rusia abastece una buena parte del combustible al mundo”, explicó Trump.

Trump on Ukraine War:



Zelensky wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers by hitting Russian refineries. pic.twitter.com/yJSdGcSY5R — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

¿Venganza de Trump por críticas de Zelenski a acuerdo con Rusia?

En la misma entrevista con la prensa frente a la Base Conjunta Andrews, Donald Trump fue cuestionado sobre las críticas de Zelenski al acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Rusia.

Una periodista cuestionó a Trump sobre su opinión sobre las declaraciones de Zelenski: “Dijo que usted era débil por haber aceptado un acuerdo con Rusia”, dijo.

Trump se limitó a responder: “Bien”, y le dio la voz a otro reportero.

Q: Zelensky said you were weak because of your oil deal with Russia.



Trump: Who said that?



Q: Zelensky.



Trump: Okay. pic.twitter.com/kNsjjHSTN1 — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Tras darse a conocer el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, Zelenski expresó duras críticas. Entre ellas, escribió un mensaje en X donde aseguró que “se necesitan señales fuertes de Estados Unidos, Europa y otros socios en apoyo a Ucrania y para RESTRINGIR la capacidad de Rusia”.

Zelenski acusó que permitir que Rusia venda productos petrolíferos se traduce en ataques contra la gente ucraniana, como uno ocurrido hoy en Kiev.

What allowing Russia to sell oil products means was heard most clearly in Kyiv just now, when, after repeated attacks on energy facilities with jet-powered “shaheds,” Russia launched a ballistic missile attack as well. Some of the missiles were intercepted. This once again… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

“Esto demuestra una vez más, de manera clara, las verdaderas intenciones de Rusia. Cuentan con prolongar la guerra, aterrorizar a la gente común y destruir la infraestructura”, acusó el presidente ucraniano.

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