Trump y el G7 elevan presión sobre Rusia por guerra en Kiev

INTEGRANTES del Grupo de los Siete durante la Cumbre en Évian, Francia, ayer.

La guerra en Ucrania ocupó de nuevo un lugar central en la agenda internacional durante la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, donde los líderes de las principales economías occidentales expresaron ayer su respaldo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y coincidieron en aumentar la presión sobre Rusia para favorecer una negociación que permita poner fin al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Rusia debería hacer las paces con Ucrania después de su reunión con Volodimir Zelenski, la cual calificó de “muy buena”. También afirmó que Moscú debe alcanzar un acuerdo para detener una guerra que provoca miles de bajas.

EL DATO: LA AGENCIA estatal rusa TASS calificó la ofensiva ucraniana a la refinería como uno de los mayores ataques con drones registrados este año contra Moscú.

Durante una declaración realizada junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, el magnate señaló que tanto Rusia como Ucrania pierden un gran número de soldados cada mes y calificó la situación como una tragedia que recuerda a la Segunda Guerra Mundial.

La reunión dedicada a Ucrania dentro de la cumbre del G7 concluyó con un consenso para reforzar las medidas económicas contra Moscú. De acuerdo con fuentes diplomáticas, los intercambios entre los líderes fueron productivos y permitieron consolidar una posición común en respaldo a Kiev.

Los participantes destacaron la resistencia mostrada por Ucrania y coincidieron en la necesidad de mantener la presión sobre el Kremlin. El republicano también abrió la puerta a endurecer de nuevo las sanciones relacionadas con el petróleo ruso.

MÁS APOYO MILITAR. Durante su participación en la cumbre, Volodimir Zelenski mantuvo reuniones con varios líderes y reiteró la necesidad de fortalecer la defensa aérea de Ucrania ante el incremento de los ataques rusos.

El mandatario pidió más sistemas Patriot y misiles PAC-3, considerados fundamentales para proteger ciudades e infraestructura estratégica. También solicitó la autorización necesaria para que Ucrania pueda fabricar sistemas y misiles de tecnología estadounidense. A través de sus redes sociales, Volodimir Zelenski señaló que las prioridades de su país son obtener más recursos para la defensa aérea, garantizar apoyo para el próximo invierno y aumentar la presión internacional sobre Rusia. Asimismo, destacó la disposición de Estados Unidos para respaldar esos objetivos.

DAÑO AL KREMLIN. Mientras tanto, las autoridades rusas informaron que la refinería de Kapotnia, ubicada al sureste de Moscú, sufrió daños tras un ataque masivo con drones atribuido a Ucrania.

172 Drones ucranianos interceptó Moscú ayer en todo el país

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, indicó que uno de los aparatos impactó las instalaciones y provocó un incendio. Según las autoridades, no hubo víctimas y los servicios de emergencia lograron controlar el fuego.

De acuerdo con información difundida por la parte ucraniana, la refinería procesa alrededor de 11 millones de toneladas de petróleo al año y abastece una parte importante de la demanda de gasolina y diésel de Moscú.