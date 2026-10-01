Rusia golpea energía de Ucrania

Un militar ucraniano busca a su familia tras ataque de un dron ruso, ayer.

MOSCÚ lanzó ayer su ataque más intenso en meses contra la red energética de Ucrania, con cerca de 190 drones y misiles balísticos contra Kiev y otras regiones. Las autoridades reportaron siete muertos, entre ellos un niño.

El operador Ukrenergo ordenó cortes de emergencia en la capital y tres regiones cercanas. La falta de electricidad también paralizó algunos servicios de tranvía y trolebús.

El presidente Volodimir Zelenski afirmó que infraestructura crítica fue atacada en cinco regiones y hubo daños en otras cinco. La fuerza aérea aseguró que derribó cinco misiles y 155 drones. La alerta aérea se prolongó durante más de 12 horas.

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El gobierno ordenó revisar los sistemas de energía de respaldo ante la llegada de temperaturas bajo cero. Asimismo, un dron también entró en Moldavia y explotó cerca de Hirbovet, mientras Rumania y Polonia desplegaron sus aviones militares.

Por otra parte, Moscú advirtió a la OTAN que recurrirá a armas nucleares si la alianza intenta aislar Kaliningrado. Rusia aseguró en un documento enviado al organismo que utilizará “todo el arsenal” disponible para defender su territorio. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió que la alianza es defensiva y pidió al Kremlin detener sus amenazas nucleares. Rusia también negó las acusaciones europeas de realizar sabotajes e incendios en el continente.