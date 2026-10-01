Últimas tropas de EU se retiran de suelo iraquí

Convoy que celebra la retirada completa de las tropas estadounidenses de Irak, ayer.

Estados Unidos retiró ayer a sus últimas tropas de Irak y puso fin a la coalición internacional desplegada desde 2014 para combatir al Estado Islámico, tras completar el calendario de salida acordado con Bagdad hace dos años.

El presidente Donald Trump celebró el repliegue durante un acto en la Casa Blanca. “¡Hoy me complace anunciar que las últimas fuerzas estadounidenses abandonan Irak!”, declaró.

El magnate sostuvo que la salida “representa una victoria para Estados Unidos”, para Irak y frente al Estado Islámico, grupo que llegó a controlar cerca de un tercio del territorio iraquí antes de perder su dominio territorial en 2017.

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El republicano aseguró que el retiro de las fuerzas y del equipo de la coalición de la Base Aérea de Erbil se realizó de manera ordenada. También lo comparó con la salida de Afganistán durante el gobierno de Joe Biden, cuando 13 militares estadounidenses murieron en un atentado en el aeropuerto de Kabul.

El Dato: Irán desea un acuerdo final que le otorgue el control del estrecho de Ormuz, la ruta de transporte de petróleo más importante del mundo, que pasa junto a su costa.

“Mucha gente quería que permaneciéramos allí indefinidamente. Tuve que elegir entre quedarnos o irnos”, afirmó Donald Trump. Washington ya había sacado a sus tropas en 2011, ocho años después de encabezar la invasión que derrocó a Sadam Husein. Regresaron en 2014, a petición del gobierno iraquí, para enfrentar al Estado Islámico.

Mientras tanto en Bagdad, el primer ministro, Ali al-Zaidi, encabezó la despedida de las fuerzas internacionales y afirmó que “ha comenzado una nueva etapa” para el país. El 30 de septiembre fue declarado oficialmente como “Día de la Soberanía”.

Ali Al-Zaidi agradeció a los 30 países que participaron en la misión y aclaró que la salida extranjera no representa el fin del combate contra grupos extremistas. “El fin de la misión de la coalición internacional no significa el fin de nuestra lucha contra el terrorismo”, señaló el premier.

El gobierno también busca que las armas queden bajo control estatal mediante el desarme o la integración de decenas de milicias a las Fuerzas Armadas. Algunas facciones proiraníes se resisten a entregar su armamento.

135 Buques mercantes fueron desviados en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el clérigo chií Muqtada al Sadr anunció la disolución inmediata de las Brigadas del Día Prometido, sucesoras del Ejército del Mahdi, que combatió a las fuerzas estadounidenses tras la invasión de 2003.

Los aliados de Teherán también celebraron la salida. Irán la consideró una victoria para su llamado “eje de resistencia” y un paso hacia su objetivo de expulsar a las fuerzas estadounidenses de la región.

Asimismo, Teherán informó que recibió una respuesta de Washington a su propuesta para recuperar el alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz.

La portavoz iraní, Fatemeh Mohayerani, indicó que el canciller Abbas Araqchí presentó la propuesta estadounidense al presidente Masud Pezeshkian, pero no reveló su contenido. Una fuente cercana a las conversaciones aseguró que existen coincidencias sobre las medidas necesarias, aunque persisten diferencias sobre el orden para aplicarlas.

A su vez, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existen “sólidos indicios” de participación iraní en un supuesto plan de ataque cerca de la base militar de Fairford, utilizada también por Estados Unidos. Teherán rechazó cualquier implicación.