Exigen a gobierno Trump justificar ataques a lanchas

La Administración Trump no ha presentado pruebas sobre que las embarcaciones lleven drogas o estén vinculadas con cárteles.

Un juez federal de Estados Unidos exigió ayer al gobierno de Donald Trump entregar en un plazo de 14 días el documento que contiene la justificación legal para los ataques militares contra embarcaciones señaladas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido al menos 78 embarcaciones y causado la muerte de por lo menos 230 personas. Washington sostiene que la campaña busca frenar el tráfico de drogas hacia su territorio.

El juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Administración entregar de manera privada el memorando elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia.

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El documento analiza la autoridad del presidente para ordenar ataques letales o con drones. El magistrado también pidió conocer quiénes tuvieron acceso al texto, cuándo lo consultaron, con qué propósito y la justificación para permitirles revisarlo.

El caso surgió después de que el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles y su representación en Nueva York demandaran al gobierno ante la falta de respuesta a una solicitud presentada bajo la Ley de Libertad de Información.

Al menos 26 personas sobrevivieron a los ataques. Tres estuvieron brevemente bajo custodia estadounidense antes de ser devueltas a sus países, mientras unas 23 más se presumen muertas tras no ser localizadas durante las búsquedas en el mar.

El ataque más reciente ocurrió el 15 de septiembre contra una embarcación que presuntamente abastecía de combustible a operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental. No se reportaron muertos. El Comando Sur aseguró que retiró a los tripulantes antes de hundirla y los trasladó a Ecuador.

El gobierno informó al Congreso que se encuentra en un “conflicto armado” contra los carteles desde el primer ataque, ocurrido el 2 de septiembre de 2025, y calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales”.