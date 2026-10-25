Ignacio Mier defiende ley contra lavado de dinero

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y las operaciones del crimen organizado, sin prohibir el uso de efectivo en los establecimientos comerciales.

Mier rechazó que la nueva legislación obligue a los consumidores a utilizar exclusivamente tarjetas bancarias o transferencias electrónicas. Afirmó que pequeños negocios, mercados, tiendas y otros comercios podrán mantener los cobros tradicionales.

“Los que siempre defienden los intereses y los privilegios de los de arriba, son quienes empiezan a decir que queremos perjudicar a los de abajo, critican que ya no va a haber uso de efectivo, que solamente se va a pagar con tarjeta, es falso”, manifestó.

Dicho marco legal recibió el aval del Senado el pasado martes 20 de octubre y busca ampliar el acceso a medios electrónicos de pago, además de reducir las barreras que dificultan la incorporación de determinados sectores de la población al sistema financiero.

Aspecto de una sesión del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

El legislador sostuvo que las disposiciones buscan sancionar a quienes aprovechan los vacíos legales para ocultar recursos de procedencia ilícita o incumplir sus obligaciones tributarias, sin afectar las actividades comerciales cotidianas de la población.

Mier también arremetió contra sus detractores, a quienes acusó de proteger intereses particulares y difundir información falsa sobre las consecuencias de la reforma. “Aquellos que no hicieron nada en el pasado, que se enriquecieron y se llenaron los bolsillos de billetes, que fueron inmensamente corruptos y que nunca le dieron nada al pueblo de México, son quienes critican la ley”, expresó.

Entre los objetivos de la legislación figura facilitar la incorporación de mujeres, habitantes de comunidades rurales y personas con rezago educativo a los servicios bancarios, sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a instrumentos financieros.

Asimismo, el nuevo marco legal busca favorecer la formalización de micro y pequeñas empresas mediante mecanismos que permitan acreditar su actividad económica y acceder a financiamiento, créditos, seguros y productos de ahorro.

La digitalización de los pagos también pretende disminuir los costos de las transacciones, agilizar el intercambio de recursos entre particulares y empresas, además de ampliar las posibilidades de participación en la economía formal.

El senador Ignacio Mier durante sus actividades legislativas. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT