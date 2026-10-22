Piden en el Senado llevar cambios a Modalidad 40 del IMSS al Congreso

El senador Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, pidió revisar los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y consideró que su discusión en el Congreso les daría mayor legitimidad.

También planteó que el director del instituto, Zoé Robledo, o los funcionarios responsables del tema expliquen ante la Cámara alta los alcances de las modificaciones.

El legislador señaló que sería conveniente conocer a detalle las nuevas condiciones de esta modalidad, que permite a los trabajadores continuar realizando aportaciones para incrementar su pensión, y determinar si las modificaciones son justas para quienes buscan mejorar su jubilación.

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“Nosotros sentimos que hay facultades de parte de la Presidencia de la República para que pueda ser mediante un decreto; sin embargo, le daría mucha mayor legitimidad el que pasara por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores o viceversa”, declaró.

Cepeda indicó que Robledo podría acudir a explicar el tema, aunque también existe la posibilidad de que envíe a los funcionarios encargados de la modalidad para ampliar la información ante los legisladores.

Sobre las inconformidades que han expresado trabajadores por los cambios, el senador afirmó que, de acuerdo con la información que conoce, las modificaciones no tendrían efectos retroactivos.

“Obviamente alguna gente se siente lastimada porque se cancele, pero no tiene retroactividad y hasta donde entendemos sería a partir del momento”, sostuvo.

El legislador también consideró necesario revisar si la Modalidad 40 se ha utilizado para incrementar las pensiones mediante aportaciones elevadas durante los años previos al retiro, sin haber cotizado en esas condiciones durante toda la trayectoria laboral.

“Siempre se buscan los caminos para acortar el tiempo, para, sin haber aportado todas las semanas que están por ley, poder buscar la forma de tener una pensión mayor, una jubilación mayor y creo que sí debería revisarse”, señaló.

Para ilustrar su planteamiento, comparó esta situación con las llamadas pensiones doradas de algunos trabajadores al servicio del Estado, que anteriormente podían obtener jubilaciones elevadas mediante reglas de cálculo basadas en el promedio salarial de los últimos tres años de servicio.

Sin embargo, aclaró que la revisión de la Modalidad 40 también debe considerar a quienes han incrementado sus aportaciones para obtener una pensión mayor, a fin de evitar que las modificaciones perjudiquen sus derechos.

“Creo que habría que revisar hasta dónde es una medida justa o hasta dónde también se puede perjudicar a los compañeros y compañeras trabajadores que incrementan sus aportaciones para irse con una mejor pensión”, expresó.

Cepeda añadió que la revisión debe considerar las necesidades financieras del IMSS y la calidad de los servicios que ofrece a sus derechohabientes, particularmente en consultas con especialistas, medicamentos y atención médica.

“En todas las áreas se tiene que buscar cómo eficientar el uso de los recursos financieros (...) en el mundo hay problemas para sostener las pensiones y jubilaciones porque cada vez somos menos aportantes que sostengamos a los jubilados y pensionados”, señaló.

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FGR