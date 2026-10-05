‘Hasta que la igualdad se haga costumbre’: Laura Itzel Castillo destaca logros con Secretaría de las Mujeres

Enlace desde Palacio Nacional, en la Mañanera de Sheinbaum, hasta Tecámac.

En los primeros dos años de su operación en la historia de México, la Secretaría de las Mujeres ha conseguido mantener en marcha y con un crecimiento observable a las medidas y programas para atender, prevenir vulneraciones y promover el respeto a los derechos de las mujeres mexicanas, refirió la nueva titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez.

“Tanto la cartilla de derechos como tejedoras de la patria, los centros libres, la línea de las mujeres, los programas de gobierno y el acuerdo con plataformas forman parte de nuestro compromiso. Seguiremos trabajando hasta que la igualdad se haga costumbre”, exclamó.

Vía remota durante la conferencia presidencial, expuso que se han repartido más de 27 millones de cartillas de los derechos de las mujeres, la cual ha sido editada en 56 lenguas.

También expuso que ya suman 197 mil 446 mujeres que forman parte de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria para brindar información sobre derechos, acompañamiento solidario y compartir saberes.

Regalo para Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Los Centros LIBRE han proporcionado un millón 436 mil 869 servicios para atender a 656 mil 344 personas, destacando que en el último año se crearon mil un centros, lo que llevó a una cobertura en el 40 por ciento de los municipios.

“En los Centros LIBRE, las mujeres fortalecen sus redes comunitarias y desarrollan su liderazgo. Son espacios gratuitos y cercanos en donde se brinda apoyo psicoemocional y asesoría jurídica. Se realiza la promoción de derechos y formación para la autonomía económica. Asimismo, se trabaja en la prevención de las violencias a través de talleres de capacitación”, dijo.

Recordó que se habilitó la Línea de las Mujeres 079, opción 1, creada este sexenio y que durante más de un año de operación para proteger los derechos de las mujeres. En este tipo, 83 por ciento de las llamadas recibidas ha sido con motivo de atención por algún tipo de violencia, en donde 33 por ciento fueron identificadas como violencia crítica.

Dentro de los esfuerzos para combatir la violencia, mencionó el acuerdo histórico con plataformas digitales como Google, Meta, TikTok y YouTube para atender las violencias contra mujeres en los espacios digitales.

“Cada cifra representa a mujeres con más herramientas para ejercer sus derechos y vivir libres de violencias. Ese es el propósito de la secretaría. Que las mujeres conozcan sus derechos, sepan dónde encontrar apoyo y tengan más oportunidad en su vida cotidiana”, comentó.

La secretaria destacó que los programas sociales que entrega el Gobierno Federal ya benefician a más de 10 millones de mujeres que reciben recursos por medio de becas escolares, pensiones y esquemas de apoyo.

“Estos resultados ayudan a cerrar brechas y también se reflejan en la educación. Las becas apoyan a niñas, adolescentes y jóvenes para que sigan estudiando”, afirmó.

Derivado de los programas puestos en marcha en materia educativa se identificó que las mujeres estudiantes en educación media superior creció 52.2 por ciento, mientras que en el superior se halló un incremento de 54.3 por ciento.

En la llegada de los apoyos al campo se tiene como resultado a 660 mil 600 apoyos a campesinas; 109 mil 87 beneficiarias son mujeres.

La secretaria subrayó que se mantienen los trabajos hasta garantizar la autonomía y bienestar de las mujeres.

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FGR