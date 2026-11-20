El que, nos cuentan, ayer se voló la barda con su atuendo, fue el diputado local sinaloense Serapio Vargas Ramírez, quien dio una conferencia de prensa vestido de policía. El legislador morenista, nos comentan, traía un casco negro al que ató una cámara con cinta de aislar y usaba una camisola a la que le sobrepuso banderas de México de papel. El morenista informó que vestía de esa manera para respaldar la iniciativa de otra legisladora —Juana Minerva Vázquez González— para añadir a las corporaciones estatales el uso de cámaras corporales. “Si queremos nosotros un Sinaloa pacífico, necesitamos proteger al cuerpo policiaco y proteger a la sociedad de los cuerpos policiacos”, justificó. El mismo diputado calificó su vestimenta como artesanal y dijo que su objetivo era llamar la atención. Al final lo logró, nos dicen, aunque a varios recordó también a comediantes de la televisión de los años ochenta. En fin.