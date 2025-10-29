Significado de los elementos de la ofrenda de Día de Muertos: qué lleva y por qué

La ofrenda de Día de Muertos es tradicional en México.

Cada primero y segundo de noviembre, miles de hogares mexicanos se transforman en templos vivientes. Las mesas se visten con manteles, velas, colores intensos, aromas penetrantes y retratos que suscitan emoción: es la tradicional ofrenda de Día de Muertos.

Más allá de su apariencia festiva, este ritual es un puente entre los vivos y quienes partieron, un momento cargado de memoria, simbolismo y cariño. Cada elemento ha sido pensado para guiar al espíritu, nutrirlo, purificar el ambiente y recordar que la muerte no es un final, sino una continuidad.

¿Cuál es el significado de los elementos?

Fotografía del difunto : ocupa un lugar central y personaliza la ofrenda. Sirve para reconocer a quien partió y establecer un vínculo con su memoria

Velas, veladoras o cirios : representan la luz que guía a las almas hacia el mundo de los vivos. En algunos altares, cuatro velas en forma de cruz

Agua : se coloca para calmar la sed del alma después de su largo trayecto del más allá

Sal : actúa como elemento purificador, protegiendo y conservando al espíritu en su viaje

Flores de cempasúchil : su color anaranjado y su aroma potente sirven como guía para las almas, es el camino que deben seguir

Papel picado : el viento cobra presencia mediante este elemento flotante

Pan de muerto : representa la comunión, así como el afecto hacia el difunto

Calaveras de azúcar : símbolo lúdico de la muerte; nos recuerda que este ciclo también puede celebrarse con dulzura y memoria

Comida, bebida y objetos personales: los platillos favoritos, los vasos de agua o vino y los objetos familiares traen hospitalidad y cariño

