Ley de Rentas Justas: Mesas de diálogo serán del 6 al 20 de noviembre

Durante noviembre se llevarán a cabo mesas de diálogo para la revisión y construcción de la iniciativa referente a la Ley de Rentas Justas, con la finalidad de escuchar inquietudes de los capitalinos durante dos semanas.

Las mesas de diálogo para la revisión y construcción de la iniciativa referente a la Ley de Rentas Justas iniciarán el próximo 6 de noviembre y estarán activas hasta el día 20 del mismo mes, de acuerdo con lo expuesto por el Diputado local Emilio Guijosa, miembro del Grupo Parlamentario de Morena en la capital del país.

Este periodo de dos semanas servirá para escuchar las inquietudes de ciudadanas y ciudadanos chilangos, así como para realizar propuestas a esta importante propuesta que presentó el 14 de octubre la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

🏠 Conoce la propuesta de Ley de Rentas Justas en CDMX 👇 https://t.co/vhBqwblpgp — Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) (@LaAgenciaCDMX) October 27, 2026

Atención a todas y todos

Guijosa Hernández expuso que durante este periodo de parlamento abierto de dos semanas se escuchará a las y los capitalinos que quieran compartir “alguna propuesta, alguna inquietud o alguna opinión que llegasen a tener”.

Este ejercicio se concentrará en dar atención a juventudes, organizaciones sociales, grupos vecinales, así como a arrendadores y arrendatarios, quienes son los principales protagonistas del documento.

Adicionalmente a las mesas de diálogo, el Congreso capitalino aperturó un portal institucional en el cual, cualquier persona tendrá la oportunidad de exponer diversas opiniones sobre dicha ley, la cual busca regular las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en el perímetro chilango.

Rentas justas, certeza jurídica y derecho a la vivienda.



Esta propuesta coloca en la agenda pública la importancia de establecer condiciones más justas en las relaciones entre personas arrendadoras e inquilinas, con un marco jurídico que brinde certeza y contribuya a garantizar… pic.twitter.com/wgVMDCPitH — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) October 23, 2026

Entre los puntos más importantes que comprende la iniciativa presentada por Brugada Molina, se incluye:

Regulación del costo de las rentas

Creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinaria que establecerá reglas claras y certeza jurídica para quien arrienda y para quien renta

Instauración de un registro digital para documentar conflictos

Asesoría y defensa jurídica gratuitas

Observatorio Público de la Vivienda

“Entraremos ahora al proceso legislativo, pero comentarles que es una iniciativa muy progresista que va a ayudar a darle mucha certeza a las relaciones inquilinarias y que también va a buscar que ese derecho a la ciudad, quede establecido en la Constitución de la Ciudad de México y esté garantizado para todas y todos”, concluyó el legislador.

En la #CapitalDeLaTransformación, impulsamos una iniciativa para promover rentas justas, brindar certeza jurídica y ampliar las alternativas de vivienda asequible, con el objetivo de proteger a las personas y fortalecer nuestras comunidades. ☝🏼🏘️



El futuro de la Ciudad también… pic.twitter.com/5kQVA0ZtQS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 23, 2026

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