CDMX, sede del Foro Urbano Mundial de la ONU en 2028

Clara Brugada y ONU-Habitat anunciaron que la CDMX albergará la 14ª edición del Foro Urbano Mundial (WUF14) del 31 de julio al 4 de agosto de 2028.

La Capital del país será el epicentro del debate sobre el futuro de las grandes metrópolis. Del 31 de julio al 4 de agosto de 2028, la Ciudad de México albergará la décima cuarta edición del Foro Urbano Mundial (WUF14), convocado por ONU-Habitat. El anuncio fue realizado de manera conjunta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la directora Ejecutiva de ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach.

El encuentro internacional reunirá a académicos, autoridades locales, investigadores y organizaciones sociales para delinear las estrategias globales de desarrollo urbano sostenible hacia la agenda posterior al año 2030.

Durante la presentación, Brugada señaló que la designación representa un aval a las políticas públicas implementadas en la urbe, orientadas a la democratización del espacio público, la electromovilidad y la vivienda asequible. Ante la crisis de acceso a la residencia adecuada, la mandataria destacó los planes locales como el primer programa de renta para jóvenes y la regulación de alquileres.

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“El gran desafío de nuestro siglo es transformar las ciudades para transformar el destino de la humanidad”, puntualizó Brugada, al precisar que cerca del 70% de las emisiones contaminantes a nivel global se generan en los entornos urbanos.

En este contexto, la estrategia capitalina busca mitigar desigualdades mediante el urbanismo feminista y el Sistema Público de Cuidados. Destaca la expansión de las “Utopías”, infraestructura comunitaria reconocida internacionalmente por integrar servicios sociales, recreativos y de cuidados.

Junto a @AnacludiaRossb1, Directora de @UNHABITAT y subsecretaria de la ONU, anunciamos que la Ciudad de México albergará el Foro Urbano Mundial #WUF14 en agosto de 2028. Será un momento clave para evaluar los avances de la Agenda 2030 y trazar la nueva agenda urbana global.… pic.twitter.com/CvO8xNl5rf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 26, 2026

Por su parte, Anacláudia Rossbach destacó que el modelo capitalino demuestra la viabilidad de crear comunidades equitativas. “Queremos que el WUF14 sea un espacio para compartir experiencias y demostrar que existen alternativas reales para transformar nuestros entornos”, afirmó la funcionaria de la ONU.

El evento se organizará en coordinación con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Cancillería. Para ello, se conformará un Comité Promotor multidisciplinario que incluirá a la sociedad civil, universidades y sector privado.

El Foro Urbano Mundial es la principal conferencia global dedicada a los asentamientos humanos. Se prevé que la edición de 2028 en la capital mexicana convoque a miles de asistentes de diversos países para definir el rumbo de las ciudades del futuro.

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JVR