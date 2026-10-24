Mega Procesión de Catrinas 2026 en CDMX: hora, ruta y calles que tendrán cierres

La Ciudad de México se prepara para recibir este domingo 25 de octubre la Mega Procesión de las Catrinas 2026, uno de los eventos que marcan el inicio de las celebraciones por el Día de Muertos en la capital.

La 13ª edición de esta procesión comenzará a las 18:00 horas en el Ángel de la Independencia y recorrerá algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México hasta llegar al Zócalo capitalino, por lo que se prevén afectaciones a la circulación durante la tarde y noche.

De acuerdo con la información difundida por autoridades capitalinas, el recorrido contempla Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, para finalmente llegar a la Plaza de la Constitución. Los primeros contingentes podrían arribar al Zócalo alrededor de las 20:30 horas.

¿A qué hora empieza la Mega Procesión de Catrinas 2026?

La Mega Procesión de las Catrinas está programada para iniciar a las 18:00 horas del domingo 25 de octubre, con salida desde el Ángel de la Independencia.

El evento es gratuito para quienes quieran acudir como espectadores y, debido a la cantidad de personas que se espera en distintos puntos del recorrido, las autoridades recomiendan llegar con anticipación y atender las indicaciones del personal de seguridad.

En esta edición participarán 36 contingentes temáticos, con personas caracterizadas como catrinas y catrines en diferentes estilos.

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La Mega Procesión de las Catrinas 2026 llega este domingo 25 de octubre, a las 18:00 hrs, desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. 🌸

Sé parte de este encuentro festivo. @MEGACATRINAS pic.twitter.com/CP9bYwHmb9 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 23, 2026

¿Cuál es la ruta de la Mega Procesión de Catrinas?

Los contingentes partirán del Ángel de la Independencia y avanzarán por Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico.

Posteriormente, la procesión continuará por avenida Juárez, cruzará Eje Central Lázaro Cárdenas y seguirá por calle 5 de Mayo, hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Por ello, las vialidades que forman parte del recorrido y sus inmediaciones tendrán afectaciones conforme avance el contingente. La llegada de los primeros grupos al Zócalo está prevista cerca de las 20:30 horas, aunque el tiempo puede variar dependiendo del avance de la procesión.

¿Qué calles tendrán cierres y cuáles son las alternativas viales?

Para quienes necesiten cruzar por las zonas donde se desarrollará la Mega Procesión de Catrinas, el Orientador Vial de la SSC CDMX recomendó considerar diferentes alternativas.

Entre las principales opciones se encuentran Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente. Para desplazamientos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia también puede utilizarse avenida Chapultepec.

Mientras que para evitar la zona del Centro Histórico se contemplan José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier como alternativas de circulación.

Además, quienes utilicen transporte público deben tomar previsiones, especialmente en Metrobús Línea 7, debido a las afectaciones que tendrá el servicio en el tramo de Paseo de la Reforma durante el paso de la procesión.

Si vas a circular por Reforma, avenida Juárez o el Centro Histórico durante la tarde del domingo, lo recomendable es salir con tiempo, consultar los avisos de OVIAL y considerar rutas alternas, ya que los cortes a la circulación dependerán del avance de los contingentes.

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MSL