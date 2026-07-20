Costo de rentas de las oficinas, naves y retail se dispara 8.9%

En México, el costo de las rentas del mercado inmobiliario del sector industrial, oficinas y de retail se incrementó el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año debido a una escasez de inventario de clase A, disponibilidad eléctrica, mayor demanda de espacios listos para ocuparse y de la omnicanalidad y de la consolidación de corredores comerciales, indicó Spot2.mx, plataforma especializada.

La renta industrial registró un crecimiento de 8.9 por ciento para fijarse en 8.60 dólares por metro cuadrado; la de oficinas o corporativa avanzó 3.96 por ciento y se ubicó en 21.71 dólares por metro cuadrado y la de retail se mantuvo en 28.93 dólares por metro cuadrado, con una variación no mayor a 1.0 por ciento.

El Dato: El precio promedio de la renta de naves en el Valle de México, en el primer trimestre del año, era de 7.9 dólares por metro cuadrado, tres meses después aumentó 0.7 dólares.

“Cuando industria y oficinas suben renta con esta fuerza al mismo tiempo, no significa que sobre demanda; sino que la oferta de calidad es escasa. El financiamiento caro frenó la construcción especulativa desde hace varios trimestres: cada vez hay menos metros cuadrados nuevos entrando al mercado, y los que existen y cumplen con los requisitos técnicos actuales se están peleando entre menos jugadores”, indicó Vianey Macías, head de market research de Spot2.mx.

De forma desagregada, la renta de espacios industriales se ubicó en promedio a nivel nacional en 8.6 dólares por metro cuadrado; no obstante, en el Valle de México el precio se encontró en 10.36 dólares por metro cuadrado; Tepotzo-tlán ronda los 11.84 dólares por metro cuadrado, mientras que en Iztapalapa se pueden encontrar espacios de 4.40 a 17.75 dólares por metro cuadrado, “según la conectividad y la capacidad eléctrica de la nave”.

La plataforma especializada agregó que los corredores anteriores incluso se encuentran por arriba de los precios de Monterrey, qué osciló entre 7.0 y 7.07 dólares por metro cuadrado. “Lejos de ser una debilidad, esa estabilidad se lee hoy como una ventaja distinta: ofrece capacidad de exportación a un costo previsible, justo cuando la certidumbre empieza a valer más que el descuento”, en especial, tras la decisión de las revisiones continuas del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), señaló.

3.3 mil espacios industriales fueron ofertados en el país

Por su parte, el alquiler de oficinas tuvo una renta promedio en el país de 3.9 por ciento, con hasta 21.71 dólares por metro cuadrado siendo la ciudad de Guadalajara la de mayor aumento con 7.6 por ciento debido al incremento de la demanda de espacios para investigación y el desarrollo de semiconductores.

Mientras el Valle de México concentra el 70 por ciento de los espacios corporativos en el país y “se consolida como sede de mando”; y Querétaro, Monterrey y Guadalajara adquieren “más funciones de ingeniería y soporte técnico” que antes eran resueltos en la capital del país.

“El patrón se repite, con más claridad todavía, en los precios por condición de entrega: una oficina amueblada en el Valle de México se renta con una prima cercana al 16 por ciento frente a la obra gris. Las empresas están pagando, en los hechos, por no tener que esperar”, indicó Spot2.mx.

A su vez, en el sector de retail, el precio no sólo se condiciona por la escasez de oferta sino por la función de cada metro cuadrado según la estrategia de omnicalidad. Además, de los tres, es el más caro debido a que los locales atienden compradores físicos y digitales.