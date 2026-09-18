SSC arresta a 3 integrantes de ‘La Unión Tepito’ en Iztapalapa

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvo a tres personas ligadas a “La Unión Tepito” en Iztapalapa que se dedicaban a la venta de armas y drogas.

Los detenidos fueron identificados como Román “M”, de 63 años de edad, Norma Alejandra “P”, de 61 años, y Jonathan “O”, de 41 años.

“En la alcaldía Iztapalapa se logró la detención de Román Martín Reséndiz Escárcega, de 63 años de edad, identificado como operador de una facción de ‘La Unión Tepito’; Norma Alejandra Pérez González, de 61 años, y Jonathan Obrayan Reséndiz Pérez, de 41 años, identificados como operadores de la misma célula delictiva, dedicada a la compra, venta y distribución de droga, así como a la venta de armas de fuego”, informó la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

Las detenciones se dieron tras dos cateos en Iztapalapa. En esos cateos fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas, dos armas de fuego cortas, cuatro kilogramos de marihuana, una presentación a granel de la misma sustancia y otra más de metanfetamina.

“Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia para combatir delitos de alto impacto en la zona oriente de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (SEMAR), cumplimentó dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Iztapalapa, presuntamente utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego”, se informó.

“La primera diligencia se realizó en un domicilio ubicado en la calle 67 de la colonia Santa Cruz Meyehualco, mientras que la segunda tuvo lugar en un inmueble de la calle Francisco Javier Mina, en la misma colonia, donde se llevó a cabo el aseguramiento de ambos domicilios”.

“Durante los cateos fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas, dos armas de fuego cortas, cuatro kilogramos de marihuana, una presentación a granel de la misma sustancia y otra más de metanfetamina”.

#Importante | Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia para combatir los delitos de alto impacto, efectivos de la @SSC_CDMX, en colaboración con la @FiscaliaCDMX y con apoyo de la @GN_MEXICO_ y la @SEMAR_mx, aseguraron dos inmuebles presuntamente utilizados… pic.twitter.com/VpzS71pB3A — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 18, 2026

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