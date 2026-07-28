Detienen a ‘El Dientes de Oro’, presunto operador del Tren de Aragua ligado a La Unión Tepito

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la detención de Yosthan Yuruvit “N”, alias “El Dientes de Oro”, un ciudadano venezolano identificado por las autoridades como presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua y señalado como un posible enlace con integrantes de La Unión Tepito.

El arresto ocurrió en calles de la colonia Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la SSC para combatir delitos de alto impacto en la capital.

De acuerdo con la dependencia, los policías desarrollaban recorridos de vigilancia tras recibir reportes sobre la posible venta de narcóticos en la zona. Durante el operativo detectaron a un hombre que permanecía a bordo de una camioneta color rojo y que, aparentemente, manipulaba un arma de fuego.

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Al realizar una revisión preventiva, los agentes aseguraron una pistola con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles, además de 52 dosis de aparente marihuana, 96 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y dinero en efectivo. Tanto el arma como la droga quedaron a disposición del Ministerio Público junto con el detenido.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en el marco de las acciones para la desarticulación de células delictivas generadoras de violencia, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Yosthan Yuruvit "N", vinculado a una célula… pic.twitter.com/7X2tuuFV7T — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 29, 2026

La SSC señaló que, como parte de las investigaciones, Yosthan Yuruvit “N” es identificado como un presunto integrante del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela que en los últimos años ha sido señalada por autoridades de distintos países por su presunta participación en delitos como trata de personas, extorsión, narcotráfico y homicidio.

Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que el detenido estaría vinculado con una célula delictiva integrada por ciudadanos sudamericanos dedicada al narcomenudeo y otras actividades ilícitas en la capital del país.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre más personas detenidas en relación con este caso.

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MSL