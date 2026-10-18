Yucatán se prepara para la temporada de invierno con mayor conectividad aérea hacia Canadá

Yucatán se prepara para la temporada de invierno con la reactivación e incorporación de vuelos directos desde Canadá, uno de sus mercados turísticos estratégicos, que ampliarán las opciones de llegada de visitantes y la conectividad aérea internacional del estado.

Bajo la visión del Gobernador Joaquín Díaz Mena, el Gobierno del Renacimiento Maya, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), encabezada por su titular, Darío Flota Ocampo, desarrolla acciones para atraer más aerolíneas, ampliar conexiones internacionales y generar nuevas oportunidades para el sector turístico.

Mérida sumará vuelos directos desde Toronto y Calgary a partir de octubre. ı Foto: Gobierno Yucatán

De acuerdo con el Estudio del Perfil del Turista del Sistema de Inteligencia de Mercados Turísticos de Yucatán (Simty), Norteamérica representa el 49.7 % de los registros de procedencia de turistas internacionales que visitan el estado.

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Estados Unidos aporta el 40.2% y Canadá el 9.5% del total de registros, lo que confirma la relevancia de ambos países para la actividad turística y la importancia de fortalecer las opciones de conectividad durante los periodos de mayor movilidad.

Alineación con el mercado norteamericano fortalecerá la presencia turística de Yucatán. ı Foto: Gobierno Yucatán

Como parte de la programación de invierno 2026-2027, WestJet operará nuevamente la ruta directa entre Mérida y Toronto del 25 de octubre al 22 de abril de 2027, lo que facilitará la llegada de visitantes durante la temporada alta.

El servicio contará con tres frecuencias semanales durante octubre, noviembre, diciembre y abril, que aumentarán a cuatro en enero, febrero y marzo, con aeronaves para 174 pasajeros.

Conexiones directas dinamizarán la derrama económica en el sector turístico local. ı Foto: Gobierno Yucatán

A esta conexión se sumará Air Canada, que iniciará operaciones directas entre Toronto y Mérida el 21 de noviembre, con servicio programado hasta el 12 de abril de 2027. La ruta tendrá dos frecuencias semanales y una duración aproximada de cuatro horas, con aeronaves para 137 pasajeros.

Por su parte, WestJet incorporará la ruta estacional Calgary-Mérida del 17 de diciembre al 1 de abril de 2027, con un vuelo semanal de llegada a la capital yucateca y 174 asientos disponibles por vuelo, lo que ampliará la cobertura hacia el oeste canadiense.

Autoridades estatales buscan consolidar la conectividad internacional del destino. ı Foto: Gobierno Yucatán

Estos servicios se sumarán a las rutas internacionales que conectan de manera permanente a Mérida con ciudades estadounidenses como Miami, Dallas, Houston y Orlando. En conjunto, estas conexiones contribuyen a diversificar los mercados emisores, mejorar las alternativas de traslado para las y los viajeros y reforzar la presencia de Yucatán en Norteamérica.

La temporada invernal representa una oportunidad para incrementar la actividad turística durante el último trimestre de 2026 y mantener su dinamismo en los primeros meses de 2027.

La disponibilidad de vuelos directos facilita la planeación de viajes, favorece la llegada de turistas internacionales y abre posibilidades para generar una mayor derrama económica en hoteles, restaurantes, prestadores de servicios, comercios y otros negocios vinculados con la cadena de valor turística.

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