La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó la primera versión de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominada AdaptaMex. La estrategia contempla herramientas para anticipar riesgos, proteger a las comunidades vulnerables y reducir los efectos del calentamiento global en México.

A través de su intervención virtual durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), la titular de Semarnat explicó que esta política combina información científica con conocimientos comunitarios para orientar las decisiones sobre inversión pública, planeación territorial y protección de los ecosistemas.

La propuesta busca incorporar medidas preventivas en municipios y regiones expuestas a fenómenos climáticos extremos.

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Entre las poblaciones prioritarias identificó a comunidades rurales, pueblos indígenas, habitantes de islas y familias de menores ingresos, debido a las condiciones que incrementan su vulnerabilidad frente a los desastres naturales.

Bárcena sostuvo que la política pretende atender esas diferencias mediante soluciones acordes con las características de cada territorio.

El proyecto contempla una plataforma nacional de riesgos climáticos y adaptación, además de una herramienta interactiva denominada Ruta para la Adaptación, que permitirá identificar alternativas para distintos sectores y regiones.

Ambos instrumentos forman parte de los mecanismos con los que México busca fortalecer la prevención y respaldar las decisiones de las autoridades.

Bárcena destacó que el país mantiene sus compromisos con el Acuerdo de París y planteó la necesidad de sustituir las respuestas posteriores a los desastres por acciones anticipadas.

“Adaptarnos no significa resignarnos al cambio climático, significa prepararnos y anticiparnos a sus impactos”, afirmó durante su intervención.

En paralelo, el Gobierno de México convocó a representantes de Brasil, Alemania, Reino Unido, Noruega y organizaciones internacionales para impulsar medidas que permitan detener y revertir la deforestación y la degradación forestal hacia 2030, mediante una mayor cooperación técnica y el aprovechamiento de los mecanismos de financiamiento existentes.

La reunión, que organizaron Semarnat, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Política y Legislación Ambiental (POLEA), retomó los compromisos de la COP30, celebrada en Belém, Brasil. Durante el encuentro, las delegaciones analizaron los obstáculos que impiden convertir los acuerdos internacionales en acciones de conservación y restauración de los bosques.

En representación de Bárcena, el director general de la Conafor, Sergio Graf Montero, destacó la necesidad de renovar los esfuerzos colectivos para alcanzar las metas forestales de esta década.

También señaló que las iniciativas internacionales en marcha ofrecen oportunidades para fortalecer las capacidades nacionales y ampliar los recursos destinados a la protección ambiental.

Los participantes plantearon incorporar la conservación de los ecosistemas en las decisiones económicas y comerciales, además de revisar los incentivos que favorecen la pérdida de cobertura forestal.

La discusión incluyó las prácticas agropecuarias, las cadenas de suministro y las dificultades para financiar actividades productivas sostenibles.

Por su parte, la delegación mexicana expuso las iniciativas nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la pérdida y degradación de los bosques, conocidas como REDD+.

También presentó mecanismos de financiamiento para la restauración y medidas destinadas a atender la deforestación relacionada con la producción agrícola y ganadera.

Al diálogo asistieron Kitty Raven, representante del Reino Unido ante la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima; Katharina Lehmann-Usher, del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania; Hege Ragnhildstveit, de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega; Monique Sacardo Ferreira, de la presidencia de la COP30 de Brasil, y Catalina Gonda, de la Red de Acción Climática.

Las delegaciones coincidieron en que la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales resulta necesaria para avanzar en la protección forestal. También destacaron el financiamiento basado en resultados, el monitoreo de los ecosistemas y la coordinación institucional como elementos para cumplir los compromisos internacionales hacia 2030.

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MSL