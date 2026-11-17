El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una plataforma digital que permitirá administrar las solicitudes de verificación de aspirantes a cargos de elección popular, como parte de los mecanismos para evaluar la integridad de quienes busquen competir en los comicios de 2027.

La herramienta contará con controles de autenticación, medidas de confidencialidad y registros para dar seguimiento a cada procedimiento. Su funcionamiento también contempla el resguardo de información personal y la identificación de las distintas etapas de revisión.

Durante una sesión de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, representantes de los partidos políticos conocieron el funcionamiento del sistema, desarrollado con apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. La demostración incluyó los pasos para presentar solicitudes, atenderlas y proteger los datos que reciban las autoridades electorales.

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#BoletínINE 📄 | Presenta INE sistema para dar soporte a la Verificación de Candidaturas.



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El acceso estará disponible para las fuerzas partidistas, aspirantes independientes de los ámbitos federal y local, integrantes de la Secretaría Técnica y dependencias competentes, de acuerdo con las atribuciones que correspondan a cada participante.

Como parte de los preparativos para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, el organismo también reportó avances en la elaboración de mecanismos para identificar riesgos relacionados con las personas que pretendan ocupar puestos de elección popular.

Para desarrollar esas tareas, la Comisión formalizó un convenio de colaboración con distintas autoridades federales y avanzó en la construcción de un marco normativo, operativo y tecnológico. Este esquema contempla lineamientos específicos, programas de trabajo, protocolos de seguridad y procedimientos para verificar candidaturas.

En su segunda sesión, el órgano electoral aprobó la designación del personal que podrá intervenir en la recepción, registro, tratamiento, resguardo, traslado y entrega de información. Los funcionarios deberán cumplir las disposiciones de confidencialidad y protección de datos personales correspondientes.

La Comisión está integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien ocupa la presidencia, y Uuc-kib Espadas Ancona. Entre sus actividades figura el desarrollo de instrumentos para evaluar la integridad de los aspirantes y los riesgos que puedan identificarse durante los procedimientos de verificación.

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MSL