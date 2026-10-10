‘Adiós, narcos’: EU reitera que combate redes de drones de cárteles en frontera con México

El gobierno de Donald Trump busca desmantelar las redes de drones que utilizan los cárteles para realizar actividades de contrabando y tráfico a través de la frontera sur de Estados Unidos, de acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales por autoridades estadounidenses.
La publicación, que comienza con la frase “Adiós, narcos”, señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Guerra de Estados Unidos trabajan bajo el liderazgo de Trump para desarticular estas redes criminales.
El mensaje también destaca que la industria estadounidense continuará ampliando la producción de sistemas de energía dirigida, una tecnología que incluye dispositivos láser diseñados para neutralizar amenazas aéreas.
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De acuerdo con la publicación, estos equipos buscan ofrecer un costo reducido por disparo y una amplia capacidad de uso, con el objetivo de contrarrestar las amenazas de drones contra el territorio estadounidense.
“Adiós, narcos. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el DHS y el Departamento de Guerra están desmantelando la red de drones de los cárteles utilizada para el contrabando y el tráfico a través de nuestra frontera sur”, señala el mensaje.
La publicación añade que la industria estadounidense seguirá aumentando la producción de estos sistemas para mantener el dominio en materia de energía dirigida y neutralizar las amenazas que representan los drones para la seguridad nacional.
Asimismo, ponen énfasis en el uso de tecnología militar para combatir las actividades ilícitas en la frontera. Sin embargo, el mensaje no detalla cuántas redes de drones han sido desmanteladas, qué organizaciones criminales están involucradas ni los plazos previstos para ampliar el despliegue de estos sistemas.
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MSL