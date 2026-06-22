¿De qué partido es Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, acusada de autosecuestro?

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra en el centro de la atención pública luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyera que la desaparición denunciada a finales de mayo habría sido una simulación organizada presuntamente para obtener 40 millones de pesos y justificar un faltante en las finanzas municipales.

Ante los señalamientos de la FGR, la funcionaria rechazó las acusaciones y aseguró que no participó en ningún autosecuestro. Sin embargo, autoridades continúan investigando el caso.

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo. ı Foto: Especial

¿De qué partido es Nancy Nápoles?

Nancy Nápoles Pacheco es la actual presidenta municipal constitucional de Tenancingo y milita en Morena, partido al que se incorporó en 2017.

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Originaria de la comunidad de San Miguel Tecomatlán, es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Administración Pública. Su trayectoria política está vinculada a movimientos de izquierda desde finales de la década de los noventa.

De acuerdo con su historial público, participó en actividades de apoyo al movimiento y posteriormente se integró formalmente a Morena.

Antes de asumir la alcaldía de Tenancingo, se desempeñó como diputada local durante la LX Legislatura del Estado de México en 2018.

Sin embargo, tras las recientes investigaciones relacionadas con su desaparición, la dirigencia nacional de Morena informó que solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar un procedimiento sancionador en su contra. Además, se analiza la suspensión cautelar de sus derechos partidarios mientras se desarrolla el proceso interno.

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo ı Foto: Facebook Ayuntamiento de Tenancingo 2025-2027

Nancy Nápoles niega que se tratara de un autosecuestro

La FGJEM sostiene que la privación de la libertad reportada el 31 de mayo habría sido planeada para exigir 40 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de la alcaldesa.

Como parte de las investigaciones, las autoridades informaron sobre la detención de tres personas presuntamente relacionadas con los hechos y mantienen la búsqueda de otros dos posibles implicados.

Frente a estas acusaciones, Nancy Nápoles rechazó categóricamente la versión de la Fiscalía y aseguró que nunca simuló un secuestro para encubrir irregularidades financieras.

La alcaldesa también pidió a las autoridades a demostrar cualquier presunto desfalco en las cuentas municipales y exigió que el fiscal general atraiga personalmente la investigación para revisar la actuación de todos los funcionarios involucrados en el caso.

🚨"Llegando al domicilio es donde ahí me bajan a punta de pistola, de la parte trasera del carro de mi hermana”: la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, rechaza haber simulado un autosecuestro.



➡️“Hablan de 40 mdp, que yo fabriqué este delito, lo digo bien claro, el dinero… pic.twitter.com/WnqILxtWWj — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

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LMCT