Acusan a alcaldesa de Tenancingo de simular secuestro para justificar faltante de 40 mdp

La investigación por la desaparición de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, dio un vuelco luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) concluyera que la privación de la libertad denunciada el pasado 31 de mayo habría sido simulada con el propósito de obtener 40 millones de pesos y, presuntamente, justificar un faltante en las finanzas municipales.

La dependencia informó este miércoles que solicitó una audiencia de formulación de imputación contra una servidora pública municipal, identificada por las iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de Tenancingo.

Además, fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, mientras que las autoridades mantienen vigente un mandamiento judicial contra otros dos hombres que permanecen prófugos.

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Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo ı Foto: Redes Sociales

Fiscalía apunta a una simulación del secuestro

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, los implicados habrían organizado el supuesto secuestro de la alcaldesa con el objetivo de obtener un pago de 40 millones de pesos a cambio de su liberación.

El caso generó atención desde finales de mayo, cuando Nancy Nápoles Pacheco fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada con vida. En aquel momento, las autoridades iniciaron las investigaciones bajo el protocolo correspondiente por secuestro.

Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, la FGJEM reunió elementos que la llevaron a sostener que los hechos habrían sido planeados, por lo que procedió en contra de los presuntos involucrados.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

La línea de investigación también contempla un posible desfalco por 40 millones de pesos en las arcas municipales.

Según las indagatorias, la exigencia de esa cantidad como supuesto rescate habría buscado justificar el faltante de recursos públicos.

No obstante, esta vertiente es investigada por las autoridades correspondientes y será a través del proceso judicial como se determine la responsabilidad de los involucrados.

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo ı Foto: Redes Sociales

Hay tres detenidos y dos personas son buscadas

La Fiscalía del Estado de México detalló que tres personas ya fueron capturadas por su probable participación en los hechos, mientras que continúan las labores para ubicar a otros dos hombres relacionados con el caso.

Asimismo, la dependencia solicitó la audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa de Tenancingo, por lo que el caso continúa bajo investigación.

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MSL