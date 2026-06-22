Vinculan a proceso a 2 por participar en el autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo.

Un juez determinó la vinculación a proceso de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por su probable participación en el delito de secuestro simulado en agravio de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, tras la obtención de pruebas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El juzgador, con sede en Tenancingo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Planeación del autosecuestro y desvío de recursos públicos

La investigación de la fiscalía estatal estableció que la planeación del autosecuestro comenzó en febrero de este año por parte de José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa por Morena.

El objetivo consistía en exigir un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos utilizando recursos del erario municipal. De acuerdo con las declaraciones ministeriales de un partícipe, el dinero del ayuntamiento serviría para justificar un desfalco financiero.

Para llevar a cabo la simulación del delito, Oscar “N” contactó a Cristian “N”, a quien le ofreció un pago de 500 mil pesos por parte de José Roberto “N” a cambio de su intervención. Cristian “N” invitó posteriormente a participar a su pareja sentimental, Karla Valeria “N”, y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”.

Los actos de investigación arrojaron que en la planeación y ejecución participó la propia presidenta municipal, Nancy Nápoles, con el fin de comprobar un faltante de fondos públicos de su administración.

#AProceso

Un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de #Tenancingo,… pic.twitter.com/0bq4g9pVna — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 22, 2026

Ejecución de los hechos y análisis de videograbaciones

El pasado 31 de mayo, los involucrados materializaron la simulación del secuestro. Indagatorias de campo y gabinete, entrevistas, análisis de comunicaciones y videograbaciones demostraron que la edil arribó a su domicilio en un vehículo Jetta color arena, conducido por su hermana y donde viajaba su madre. Fuera del inmueble se encontraba un vehículo Volkswagen Virtus color rojo, abordado por Karla Valeria “N” y del cual descendió Víctor Manuel "N“.

Víctor Manuel “N” aparentó obligar de manera simulada a la presidenta municipal a ingresar a la parte posterior del vehículo Virtus. El análisis de los videos de vigilancia descartó cualquier tipo de violencia física ejercida en agravio de la funcionaria. Las imágenes captadas evidenciaron que uno de los partícipes auxilió a la mujer para descender de su unidad y trasladarse al coche rojo sin registrar sometimiento o resistencia. El auto rojo era utilizado de forma habitual por Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Despliegue policial y huida a Oaxaca

Durante el trayecto hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, la propia Nancy Nápoles indicó la ruta para evadir las cámaras de seguridad. Al notar el paso de unidades policiales con sirenas activadas, la alcaldesa manifestó que sus familiares habrían alertado a los cuerpos de seguridad.

Posteriormente, usó el celular de Víctor Manuel ”N" para pedirle a su hermana que no avisara a la policía y afirmó a sus acompañantes que “todo se salió de control”. Por ello, solicitó que la dejaran en un camino de terracería de El Capulín, Tenancingo, para simular que escapó de sus captores.

En el sitio, Nancy Nápoles fue localizada por su esposo y el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su hogar. Mientras tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N” huyeron de la entidad.

El dispositivo móvil entregado a la edil para hacer llamadas reportó desplazamientos el 7 de junio en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, y del 8 al 10 de junio en San José La Noria, Oaxaca.

Tras solicitar la colaboración de la Fiscalía de Oaxaca, el pasado 11 de junio elementos de ambas instituciones capturaron a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

¿Cuántos años de cárcel podrías recibir?

De acuerdo con las autoridades, los investigados podrían alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión por simulación de secuestro. En el caso de la servidora pública, la sanción contemplada ascendería hasta 700 jornadas de trabajo comunitario.

Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también enfrentan indagatorias por extorsión, delito que alcanza hasta 25 años de cárcel.

La Fiscalía de Edomex ya solicitó y obtuvo la Audiencia de Formulación de Imputación en contra de la presidenta municipal Nancy Nápoles por el delito de simulación de secuestro, diligencia jurídica que se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

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JVR