Contra de la presidenta municipal de Tenancingo

Morena inicia proceso por autoplagio de alcaldesa

La presidenta municipal de Tenancingo habría planeado junto con su esposo y su cuñado un autosecuestro para tapar un desfalco de 40 millones

Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo
Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo Foto: Redes Sociales
Por:
Claudia Arellano

LA DIRIGENCIA nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos del partido.

La Fiscalía del Estado de México señaló que la presidenta municipal de Tenancingo habría planeado junto con su esposo y su cuñado un autosecuestro para tapar un desfalco de 40 millones.

  • 40 millones de pesos exigían por el “rescate” de la alcaldesa

A través de un comunicado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la CNHJ sesionó este jueves y determinó abrir el debido proceso, además de iniciar el trámite para la suspensión cautelar de los derechos partidarios de la alcaldesa.

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De acuerdo con Morena, la medida deriva de conductas que presuntamente contravienen los principios éticos del movimiento, sintetizados en los postulados de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Subrayó que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren los principios que dieron origen al movimiento y reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia conducirá el procedimiento y emitirá la resolución correspondiente.

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