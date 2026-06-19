Morena inicia proceso por autoplagio de alcaldesa

Contra de la presidenta municipal de Tenancingo

LA DIRIGENCIA nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos del partido.

La Fiscalía del Estado de México señaló que la presidenta municipal de Tenancingo habría planeado junto con su esposo y su cuñado un autosecuestro para tapar un desfalco de 40 millones.

40 millones de pesos exigían por el “rescate” de la alcaldesa

A través de un comunicado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la CNHJ sesionó este jueves y determinó abrir el debido proceso, además de iniciar el trámite para la suspensión cautelar de los derechos partidarios de la alcaldesa.

De acuerdo con Morena, la medida deriva de conductas que presuntamente contravienen los principios éticos del movimiento, sintetizados en los postulados de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Subrayó que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren los principios que dieron origen al movimiento y reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia conducirá el procedimiento y emitirá la resolución correspondiente.