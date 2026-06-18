Destapa Fiscalía autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo

La Fiscalía General del Estado de México informó que investiga a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por el delito se simulación de secuestro.

En un comunicado, informó que el esposo y cuñado de la presidenta municipal, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por 40 millones de pesos, recursos que idearon serían obtenidos del erario municipal.

De acuerdo con las investigaciones uno de los partícipes refiere que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar”.

TE RECOMENDAMOS: Defensa del ecosistema en playa Las Cocinas Piden cesar proceso contra 8 activistas de Punta Mita

El Tip: La fiscalía señala que el esposo y cuñado planearon el plagio para tapar un desfalco por $40 millones.

Luego de realizar actos de investigación se desprendió que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció a José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos.

Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de ésta, Víctor Manuel “N”.

Por los hechos, la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por la probable comisión de simulación de secuestro en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian “N”; de igual forma se obtuvo mandamiento de captura en contra de José Roberto “N” y Oscar “N” a quienes se les considera evadidos de la acción de la justicia.