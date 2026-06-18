Morena va contra alcaldesa de Tenancingo y busca suspenderle sus derechos partidarios

Morena abre proceso para expulsar de facto a alcaldesa de Tenancingo

“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”

La dirigencia nacional de Morena solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador ordinario en contra de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por presuntas conductas contrarias a los principios y estatutos del partido.

A través de un comunicado, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que la CNHJ sesionó este jueves y determinó abrir el debido proceso, además de iniciar el trámite para la suspensión cautelar de los derechos partidarios de la alcaldesa.

De acuerdo con Morena, la medida deriva de conductas que presuntamente contravienen los principios éticos del movimiento, sintetizados en los postulados de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

La dirigencia partidista precisó que la solicitud busca que la Comisión valore, en el ámbito de sus atribuciones, la procedencia de medidas cautelares y las acciones que correspondan conforme a los estatutos internos, garantizando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



🔗 https://t.co/3VZ88aZCqa pic.twitter.com/3vwdGs8KhF — Morena (@PartidoMorenaMx) June 18, 2026

Morena subrayó que no habrá tolerancia frente a conductas que vulneren los principios que dieron origen al movimiento y reiteró su compromiso con la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la instancia encargada de conducir el procedimiento y emitir la resolución correspondiente.

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MSL