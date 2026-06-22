Denuncian revictimización y omisiones de CEAV Nayarit

Familiares de personas desaparecidas denunciaron presuntas omisiones y revictimizaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado de Nayarit y su titular Arturo Gerardo García Álvarez.

Acusan que aunque la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del estado de Nayarit en el 2026 ha recibido un incremento de 86 por ciento más de recursos durante los cinco años de gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, no cuenta con peritos en psicología, en trabajo social ni médico, por lo que los proyectos de reparación integral no se ajustan a la realidad de los hechos, además de que tardan años en salir.

El Dato: El Centro de Atención Integral (CAI) en Nayarit, de la CEAV, da asistencia física, psicológica, psiquiátrica y legal a víctimas de delitos federales y violaciones a DH.

Para este año la CEAV recibió 19 millones 654 mil 977 pesos, mientras que el primer año completo de gobierno de Quintero Navarro, es decir en el 2022, tuvo 10 millones 565 mil 209 pesos.

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En una búsqueda que realizó La Razón, no hay una página oficial de la CEAV en la que se pueda observar sus informes anuales de actividades. De igual manera en una consulta vía Transparencia no se localizó ningún informe publicado, lo cual incumple obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

15 proyectos de reparación rechazados por familias

En entrevista con La Razón, la líder del colectivo Por Nuestros Corazones, Rosa Jara, denunció que su proyecto de reparación integral de daños fue “hecho al vapor” y con tácticas dilatorias.

Explicó que su caso fue la primera recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit por violaciones a derechos humanos relacionadas con el delito de desaparición. Ésta fue emitida desde el 30 de octubre de 2020; sin embargo, afirmó que fue hasta casi seis años después cuando recibió un proyecto de reparación integral.

Familias nayaritas buscan restos de sus seres queridos. ı Foto: Especial

“Seguimos con las revictimizaciones, pero ahora a través de la Comisión de Víctimas. Una comisión que fue creada por nosotras mismas, las víctimas de desaparición, para que salvaguardara nuestros derechos y nos protegiera, y parece ser que no está funcionando como tal”, declaró.

“Después de seis años me presentaron mi proyecto de reparación integral. Demasiados dilatorios y un proyecto hecho a vapor”, expresó.

La líder del colectivo señaló que la comisión no cuenta con personal capacitado para elaborar los proyectos de reparación integral de daños.

“Para empezar, la Comisión integral de víctimas del estado, no sabía cómo realizar un proyecto de reparación.

“Yo, en varias ocasiones, estuve solicitando mediante escritos que se me presentara. No tienen un perito en psicología, no tienen un perito en trabajo social, no tienen un perito médico, entonces, no sé cómo llegaron a la resolución”, dijo Rosa Jara.

De acuerdo con su testimonio, entre el 17 y 18 de junio se presentaron 15 proyectos de reparación integral para víctimas de personas desaparecidas, pero ninguno fue aceptado por las familias afectadas debido a que no se tomaron en cuenta diversas violaciones que sufrieron.

Entre las omisiones está el desplazamiento que sufrió al tener que cambiar de ciudad tras la desaparición de su hijo.

“Yo sufrí desplazamiento, tuve que cambiar de una ciudad a otra, eso no se tomó en cuenta, tampoco se tomó en cuenta el proyecto de vida de mi hijo desaparecido y lo peor del caso es que cuando yo pregunto, me dicen que él no importa, que porque ya no está vivo”, dijo.

“Le violaron principalmente el derecho a la vida, la tortura, el ocultamiento del cuerpo; y como consecuencia de eso, mi hijo menor y yo sufrimos un sin fin de revictimizaciones”, señaló.

También relató que durante una reunión con el comisionado Arturo Gerardo García se sintió vulnerada por el trato.

“Al comisionado lo noté soberbio, diciéndome que hiciera lo que quisiera, que ahí estaba mi proyecto y que me daba 15 días para aceptar o no aceptar. Realmente yo me sentí nuevamente revictimizada, porque cuandol le solicito mi proyecto de reparación, él me dice que le haga una narrativa de todo lo sucedido”, recordó.

Rosa criticó que se le solicitara volver a narrar los hechos ocurridos, pese a que existe un expediente del caso.

“¿Cómo es posible que me ponga nuevamente a escribir todo lo que ya viví yo y mi hijo? Se supone que para eso hay un expediente y expertos en la materia”, criticó.

Recordó que las consecuencias de la desaparición de su hijo también han afectado su salud física y emocional.

En ese sentido la madre de familia hizo un llamado a las autoridades para que los procesos de reparación integral sean elaborados con perspectiva de derechos humanos y tomando en cuenta las afectaciones reales de las familias.