Dirigente de Morena en Yucatán dice por error que AMLO es ‘el peor presidente de México’ | VIDEO

Carlos Bojórquez, dirigente estatal de Morena en Yucatán, protagonizó un bochornoso momento cuando, en un evento del guinda en Tizimín, pidió un aplauso para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, por error, se refirió como el “peor presidente que ha tenido México”.
En uno más de los deslices de figuras políticas, el líder del guinda en Yucatán encabezó un evento con la militancia en el citado municipio, desde donde se refirió a los logros que se han alcanzado en el mismo por los gobiernos de la Transformación, comenzada, recordó, por López Obrador.
Al término de su discurso, Bojórquez Urzaiz pidió un aplauso para el exmandatario, a quien se refirió como “el peor presidente que ha tenido México”, en clara contradicción con el resto de su mensaje.
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Pese al momento, los asistentes al evento gritaron con emoción y aplaudieron. No obstante, uno de los militantes que acompañaba al líder morenista en el templete durante el mensaje sí hizo un gesto de sorpresa, y se tapó la boca cuando hizo la declaración equivocada.
Fue un error por “la emoción”; AMLO ha sido “el mejor presidente”
Después de que el episodio se hiciera viral en redes sociales, Carlos Bojórquez, entrevistado por el medio Haz Ruido Yucatán, explicó que todo se trató de un error provocado por “la emoción” del momento, y defendió al expresidente López Obrador al asegurar que, quien lo critique, no tiene “sensibilidad”.
Entrevistado por el citado medio, Bojórquez Urzaiz reconoció que las declaraciones de que López Obrador es el “peor presidente que ha tenido México” fueron un error, ocasionado por varios factores, entre ellos que el evento donde se hicieron fue el último de una larga gira, la falta de apuntador y la improvisación en el momento de dar el mensaje.
“Yo escribo, y cuando escribes y cometes una errata, pues la corriges, o hasta el mismo computador te la subraya en rojo, pero cuando hablas no tienes un apuntador, a menos que tengas a quien te esté soplando. [Esto puede pasar] por la emoción de hablar”, explicó el líder morenista al citado medio.
Sobre su postura hacia quien fue presidente de 2018 a 2024, Carlos Bojórquez aseguró: “yo creo que AMLO ha sido, hasta la fecha, el mejor presidente”.
Afirmó que, quien critique al exmandatario no tiene “sensibilidad”, pues, enfatizó, López Obrador impulsó reformas en favor de los adultos mayores y otras capas vulnerables de la población.
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