Designan al reemplazo de Andy en CEN

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena formalizó la designación de Manuel Zavala Salazar al frente de la Secretaría de Organización del partido, en calidad de delegado en funciones, cargo que desempeñaba Andrés Manuel López Beltrán, quien renunció a la cúpula guinda para competir por una diputación federal.

Zavala fue dirigente estatal del partido guinda en su natal Campeche y delegado en Yucatán de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, en 2024, así como diputado local, candidato a presidente municipal en la capital del estado y delegado regional de Programas para el Bienestar.

“El CEN de Morena informa del fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027, para lo que designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del partido”, detalló en un comunicado.

El instituto político añadió que la decisión forma parte de una estrategia de fortalecimiento organizativo y territorial para consolidar los trabajos de afiliación, movilización y preparación electoral en todo el país.

Zavala Salazar asumirá las funciones de una de las áreas estratégicas de Morena, responsable de coordinar la movilización nacional, supervisar la estructura territorial, conducir las tareas de afiliación y credencialización, así como actualizar y resguardar el padrón nacional de militantes.

De manera paralela, el partido incorporó a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel; al propio Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto, a la Comisión Nacional de Elecciones, órgano encargado de organizar los procesos internos de selección de candidaturas.

La comisión, presidida por Citlalli Hernández Mora, tiene entre sus atribuciones elaborar convocatorias, analizar y calificar solicitudes de aspirantes, participar en procesos de insaculación, determinar la inclusión de perfiles en encuestas y garantizar criterios de paridad de género y acciones afirmativas en las postulaciones.

Morena señaló que estos ajustes buscan fortalecer la unidad interna y la organización del movimiento de cara a los próximos desafíos electorales.

“Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación”, indicó el instituto político.

Con estos movimientos, Morena inicia una nueva etapa de reorganización interna y fortalecimiento de sus órganos partidistas de cara a la preparación de los comicios intermedios de 2027.

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Por Tania Gómez

Beatriz Mojica solicitó licencia como senadora de la República para participar de tiempo completo en el proceso interno de Morena que definirá a la persona encargada de encabezar la campaña electoral por el gobierno de Guerrero el próximo año.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, informó que dejará temporalmente sus funciones legislativas para recorrer nuevamente el estado y fortalecer la organización territorial en las ocho regiones de Guerrero, con el objetivo de mantener el contacto directo con las comunidades.

Asimismo, destacó que su separación del cargo se realiza con responsabilidad institucional y respeto a las reglas internas de Morena, al tiempo que llamó a privilegiar la participación democrática y la unidad dentro del movimiento.