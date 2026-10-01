Alza de 111% para ciencia y tecnología, así como la colaboración de investigadores, impulsan desarrollo: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en su Gobierno el desarrollo nacional se impulsa a través del aumento del 111 por ciento en la inversión del Fondo de Investigación para proyectos de ciencia y tecnología con mil 676 millones de pesos (mdp) adicionales respecto al 2025; así como con la colaboración entre investigadores, instituciones y universidades en objetivos concretos.

“Además de haber aumentado el presupuesto, pocas veces se había hecho un esfuerzo con un objetivo concreto. Es la gran innovación que estamos presentando y que va a dar resultados o que ya está dando resultados, porque tienen objetivos muy concretos para el desarrollo nacional y ahora queremos que muchos de ellos pasen a innovación tecnológica y a productos para el desarrollo de la economía nacional”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que pocas veces en la historia de México se ha incentivado la colaboración de grupos de investigación para desarrollar proyectos, como es el caso de Olinia, en el que trabajan más de 70 investigadores en electromovilidad de distintas universidades públicas; así como el proyecto Kutsari para el impulso de los semiconductores o la investigación del origen y posible uso del sargazo para su aprovechamiento integral.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que en el periodo neoliberal se entregaban los recursos a empresas privadas, lo que es distinto al esquema actual, en el que los investigadores públicos desarrollan los proyectos y posteriormente se invita a privados para un desarrollo mixto, particularmente para la producción.

“La visión es completamente distinta, es el vínculo de los investigadores o investigadoras principalmente las instituciones públicas con un objetivo y si esto impulsa el desarrollo, se ve la posible producción de este desarrollo con la iniciativa privada”, agregó.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, recordó que esta dependencia fue creada para articular las capacidades científicas, humanísticas y tecnológicas del país, por ello, además del aumento en la inversión, también incrementó el número de proyectos aprobados en 48 por ciento, las becas y apoyos en 5.8 por ciento, cuyo presupuesto creció en 12.3 por ciento entre 2025 y 2026.

Detalló que la Secihti coordina 108 Laboratorios Nacionales; 27 Centros Públicos de Investigación de los que se graduaron mil 355 personas en 2025; 2 mil 536 programas en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP); 48 mil personas investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); mil 139 investigadores por México integrados a las diferentes instituciones; 100 mil becas y apoyos para estudiantes; 28 Unidades Académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; 12 redes de colaboración; 3 mil 142 proyectos de investigación vigentes, y 13 proyectos estratégicos. Además, se han otorgado 160 patentes —el 16 por ciento del total nacional— y 4 mil 838 personas se dedican a la ciencia, a la tecnología y a las humanidades.

Explicó que entre los proyectos estratégicos de soberanía nacional se encuentran: Olinia, el primer minivehículo eléctrico mexicano; Kutsari, que impulsa la cadena de semiconductores con Centros Nacionales de Diseño en Puebla, Sonora y Jalisco; Coatlicue, la supercomputadora mexicana; Ixtli, una constelación satelital de observación terrestre; el aprovechamiento integral del sargazo para conocer su origen y posible utilización; Apixqui, sistema de monitoreo meteorológico-oceánico y alerta temprana ante huracanes; Quetzal, vehículos aéreos no tripulados; el programa Maíz y Frijol para la preservación de variedades nativas, desarrollo de maquinaria y semillas mejoradas; así como el desarrollo de dispositivos médicos para diálisis y hemodiálisis.

Puntualizó que además se tienen proyectos prioritarios en Humanidades: Fortalecimiento de lenguas indígenas, Historias locales de pueblos y comunidades; así como la Red de análisis de discursos e identidades políticas.

Agregó que se implementa la Red Ecos, un modelo de colaboración interinstitucional e interdisciplinario entre instituciones y universidades; se establece cooperación con diferentes países; y hay redes de colaboración para el Análisis de explotación de gas no convencional; Prevención de riesgos, atención a desastres y cambio climático; Alimentos funcionales; Observatorio del Golfo; Genoma México; Energía y transición energética; y el Diseño de insecticidas y atrayentes específicos para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG). Además, se abrieron 200 plazas en el Programa de Inserción para Personas Altamente Calificadas en México y se incorporó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que cuenta con licenciaturas, maestrías y especialidades, mientras que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) tiene presencia en 21 estados con 28 unidades académicas, una matrícula acumulada de 122 mil 227 estudiantes y mil 957 docentes.

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