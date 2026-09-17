Amplían registro para Beca Benito Juárez 2026: Estas son las fehcas y los requisitos

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” tiene la finalidad de contribuir a que las y los estudiantes de educación media superior puedan continuar y concluir sus estudios, y el registro de septiembre 2026 ya está disponible.

La Beca Benito Juárez está dirigida a las y los estudiantes de educación media superior que estén inscritas o inscritos en escuelas públicas, tanto en modalidad escolarizada o mixta.

Con la finalidad de que continúen y conluyan sus estudios, la Beca Benito Juárez brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, los cuales se otorgan durante los 10 meses de un ciclo escolar.

Esta beca se puede brindar por hasta un máximo de 40 meses, y para poder recibirla se debe tener un máximo de 25 años de edad y continuar inscrito en una escuela de bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.

Ya se acercan los registros a las #BecasBienestar para bachillerato y educación superior.



Si estudias en una institución pública, podrás hacer tu registro en línea a la #BecaBenitoJuárez, Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo o #BecaGertrudisBocanegra.



Todos los detalles:… pic.twitter.com/me2Rwgsimt — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 16, 2026

Registro Beca Benito Juárez septiembre 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió por medio de sus redes sociales que el registro para la Beca Benito Juárez se encuentra disponible a partir de este 17 de septiembre.

La solicitud en línea se encuentra disponible del 17 al 30 de septiembre del 2026, y para realizar el proceso se debe ingresar a la página becabenitojuarez.gob.mx y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta Llave MX Da clic en Comenzar registro Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela Da clic en Buscar CCT Ingresa tu turno, periodo y grado Ingresa los datos de tu lugar de residencia y un comprobante de domicilio en archivo JPG, PNG o PDF Lee el Aviso de privacidad y da clic en Siguiente Ingresa los datos de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad Ingresa una identificación oficial, número de celular y corre electrónico de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad

¡Llegó el día que estabas esperando! 🤩🚨



📆💵 Hoy inicia el registro a la #beca #BenitoJuárez para estudiantes de bachillerato público. Ingresa ahora a: 👉🏼 https://t.co/PrI846Fn5M



No lo dejes al final, consulta los requisitos y prepárate para recibir tu apoyo bimestral de… pic.twitter.com/WczlFVx4J9 — SEP México (@SEP_mx) September 17, 2026

En caso de ser menor de edad, los requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez son los siguientes:

Del estudiante:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo de tu escuela

Comprobante de domicilio (digitalizado)

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Identificación oficial (digitalizada)

Número de celular

Correo electrónico

Una vez que el resultado de las solicitudes se encuentre disponible, las y los beneficiarios serán notificados por medio de su plantel educativo las fechas y requisitos para la entrega de las tarjetas en las que recibirán el apoyo económico.

🚨📆 Ya inició el registro a la #BecaBenitoJuárez para estudiantes de bachillerato.



Si aún no recibes este apoyo universal de $1,900 bimestrales, haz tu trámite en 👉https://t.co/VBmPrmCS7F pic.twitter.com/gVJkNCJlOv — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 17, 2026

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