Amplían registro para Beca Benito Juárez 2026: Estas son las fehcas y los requisitos

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” tiene la finalidad de contribuir a que las y los estudiantes de educación media superior puedan continuar y concluir sus estudios, y el registro de septiembre 2026 ya está disponible.
La Beca Benito Juárez está dirigida a las y los estudiantes de educación media superior que estén inscritas o inscritos en escuelas públicas, tanto en modalidad escolarizada o mixta.
Con la finalidad de que continúen y conluyan sus estudios, la Beca Benito Juárez brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos, los cuales se otorgan durante los 10 meses de un ciclo escolar.
Registro en línea Beca Benito Juárez 2026: Guía paso a paso para recibir 9,500 pesos
Esta beca se puede brindar por hasta un máximo de 40 meses, y para poder recibirla se debe tener un máximo de 25 años de edad y continuar inscrito en una escuela de bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública.
Registro Beca Benito Juárez septiembre 2026
La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió por medio de sus redes sociales que el registro para la Beca Benito Juárez se encuentra disponible a partir de este 17 de septiembre.
La solicitud en línea se encuentra disponible del 17 al 30 de septiembre del 2026, y para realizar el proceso se debe ingresar a la página becabenitojuarez.gob.mx y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta Llave MX
- Da clic en Comenzar registro
- Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela
- Da clic en Buscar CCT
- Ingresa tu turno, periodo y grado
- Ingresa los datos de tu lugar de residencia y un comprobante de domicilio en archivo JPG, PNG o PDF
- Lee el Aviso de privacidad y da clic en Siguiente
- Ingresa los datos de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad
- Ingresa una identificación oficial, número de celular y corre electrónico de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad
En caso de ser menor de edad, los requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez son los siguientes:
Del estudiante:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Clave de Centro de Trabajo de tu escuela
- Comprobante de domicilio (digitalizado)
De la madre, padre, tutora o tutor:
- CURP
- Identificación oficial (digitalizada)
- Número de celular
- Correo electrónico
Una vez que el resultado de las solicitudes se encuentre disponible, las y los beneficiarios serán notificados por medio de su plantel educativo las fechas y requisitos para la entrega de las tarjetas en las que recibirán el apoyo económico.
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