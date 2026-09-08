Gobierno busca fortalecer becas a los universitarios

EL GOBIERNO federal anunció que buscará fortalecer los apoyos económicos destinados a estudiantes de licenciatura.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política de transferencias económicas de su administración y respondió a las críticas que ha recibido a dos años de asumir la Presidencia por entregar apoyos a distintos sectores de la población.

La mandataria federal sostuvo que, durante administraciones anteriores encabezadas por el PRI y el PAN, los apoyos sociales eran utilizados con fines electorales y, afirmó, incluso se condicionaban a cambio del voto.

Sheinbaum Pardo contrastó esa práctica con el modelo actual y cuestionó a quienes critican la entrega de apoyos económicos como parte de la política social de su gobierno.

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Además, adelantó que uno de los objetivos de su administración será robustecer los apoyos para jóvenes que cursan una licenciatura, aunque aclaró que esto no significa que vaya a crearse, al menos por ahora, un nuevo programa social.

El planteamiento forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar las oportunidades educativas y evitar que las condiciones económicas se conviertan en un obstáculo para que los jóvenes continúen con sus estudios universitarios.

Ante las críticas por el crecimiento de los programas de apoyo, Sheinbaum Pardo defendió la política social de su administración y lanzó un mensaje a sus detractores. Recordó que, durante gobiernos del PRI y PAN, los apoyos podían utilizarse para “comprar el voto” o condicionarse a quienes acudían a votar por determinado partido o candidato.

Con ello, la jefa del Ejecutivo buscó marcar distancia entre los programas sociales de su gobierno y las prácticas electorales que, denunció, caracterizaron a administraciones anteriores.

La discusión sobre los programas sociales vuelve así al terreno político, particularmente rumbo a las elecciones de 2027, mientras el Gobierno federal perfila nuevas medidas para ampliar los apoyos dirigidos a estudiantes y otros sectores de la población.