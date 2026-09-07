SEP y GAM fortalecen estrategia contra abuso y maltrato infantil

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la firma de las nuevas disposiciones normativas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) formalizaron una estrategia conjunta para prevenir, atender y erradicar el abuso sexual y el maltrato infantil en las escuelas del país.

Durante la jornada en la Primaria “Profra. Ma. de Jesús Santa Olalia López”, en la Ciudad de México, las autoridades firmaron el Protocolo de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual.

Este plan nacional contempla vigilancia permanente, capacitación obligatoria al personal docente y directivo, así como la apertura de mecanismos confidenciales de denuncia para los alumnos en educación básica.

Asimismo, la estrategia incluye modificaciones directas a la infraestructura de los inmuebles escolares, con el objetivo de eliminar puntos ciegos o zonas de riesgo dentro de las instalaciones.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que para erradicar el problema es indispensable nombrar las cosas con claridad. “Ninguna niña o niño debe ser víctima de violencia en ningún entorno; menos aún en la escuela”, aseveró.

#TuSecretarioInforma🗞️ | Durante la segunda Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, el maestro @mario_delgado señaló que se elaboran instrumentos normativos y módulos de capacitación, además de orientar a niñas y niños sobre sus… pic.twitter.com/hrzhgkcrF6 — SEP México (@SEP_mx) September 8, 2026

Por su parte, el alcalde maderense, Janecarlo Lozano, subrayó que garantizar entornos seguros requiere construir vínculos de confianza que permitan a la niñez alzar la voz sin temor a ser juzgada.

“A la escuela se viene a aprender, a convivir y a jugar. El abuso sexual y el maltrato no deben esconderse; son violaciones graves que exigen prevención y acción inmediata”, declaró Lozano.

Delgado Carrillo reconoció que las denuncias promovidas previamente por las familias han sido clave para impulsar estos cambios institucionales e implementar reglamentos aplicables a nivel nacional.

En la jornada participaron representantes de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Las acciones acordadas buscan romper el silencio en los planteles y asegurar que las víctimas reciban atención jurídica, psicológica y seguimiento institucional oportuno sin revictimización.

Este acuerdo se suma a las iniciativas recientes del Gobierno federal para transformar a las escuelas públicas en espacios libres de violencia y acoso escolar en todo el territorio mexicano.

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JVR